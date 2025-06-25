Геннадий Котельников поздравил коллектив Счётной палаты Самарской области с 30-летием ведомства

25 июня председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию Счётной палаты Самарской области.

4 июля 1995 года областной парламент принял закон "О Счётной палате Самарской Губернской думы". И с того времени Палата осуществляет свою деятельность в качестве постоянно действующего органа внешнего государственного финансового контроля. В 2009 году Счётная палата получила статус самостоятельного юридического лица.

За 30 лет работы ведомством проведено более 1600 проверок и возвращено в бюджеты около 7 миллиардов рублей.

Участниками мероприятия стали заместитель председателя правительства Самарской области — министр финансов региона Ольга Собещанская, председатель комитета Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов, представители правоохранительных, контролирующих и надзорных органов Самарской области, представители Счетной палаты РФ (в режиме ВКС), представители контрольно-счетных органов субъектов РФ, представители контрольно-счетных органов муниципальных образований Самарской области, работники Счетной палаты региона.

Заместитель председателя правительства Самарской области — министр финансов региона Ольга Собещанская от лица губернатора региона Вячеслава Федорищева поздравила коллектив Счётной палаты и в своём приветственном слове отметила: "Сегодня всем нам нужно выполнять самую главную задачу, которую ставит президент страны Владимир Владимирович Путин — это повышение качества жизни людей, развитие образования, здравоохранения, спорта, совершенствование мер социальной поддержки.

Мы не можем ни на чём экономить. Мы можем только развивать экономику, повышать доходность бюджетов и реализовывать эти задачи.

И здесь роль Счётной палаты является, на мой взгляд, определяющей, потому что вы работаете над повышением эффективности расходования бюджетных средств, развитием социально ориентированного бюджета".

Геннадий Котельников поздравил коллектив ведомства с юбилейной датой и подчеркнул: "Вы ежедневно контролируете эффективность использования бюджетных средств, тем самым обеспечивая финансовую безопасность региона. Ваша многоплановая деятельность требует открытости, гласности, максимальной прозрачности и безусловного соблюдения принципов законности и объективности.

Вы хорошо знакомы с ходом реализации национальных проектов и инфраструктурных проектов развития региона, которые инициировал губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев".

Геннадий Котельников рассказал, что Самарскую губернскую думу и Счетную палату Самарской области связывает тесное взаимодействие. Областные депутаты выступают с обращениями к Палате о проведении контрольных мероприятий по расходованию бюджетных средств, а также совместно с сотрудниками Палаты разрабатывают законопроекты и нормативные правовые акты в финансово-бюджетной сфере.

По результатам этих мероприятий в адрес органов власти направляются предписания Палаты, требующие устранения выявленных нарушений. За последние 5 лет Счетная палата области по поручениям областного парламента провела более 50 аудиторских мероприятий.

Совместные мероприятия включаются и в планы работы Думы. За последние 3 года состоялось 5 общих выездных мероприятий и 4 заседания "круглых столов".

Результаты работы Счетной палаты помогают депутатам разрабатывать новые законодательные инициативы и нормативные правовые акты, направленные на повышение эффективности использования бюджетных средств.

Спикер подчеркнул, что результаты проверок Счётной палаты служат и для депутатов, и для правоохранительных органов очень серьёзными аргументами в принятии важных решений.

Как отметила председатель Счётной палаты региона Ольга Крикова: "Можно сказать, что за эти 30 лет и значимость, и статусность, и эффективность работы Счётной палаты выросли в силу результатов нашей работы. К нашему мнению прислушиваются и члены правительства, и депутаты, потому что у всех нас одна цель — сделать как можно больше для людей.

Сейчас для нас главная задача — не только выявлять нарушения, но и осуществлять превентивный контроль, то есть помогать органам исполнительной власти принимать такие решения, которые приведут к грамотному, целесообразному, экономному расходованию бюджетных средств на благо жителей Самарской области. Это является залогом того, что можно реализовать ещё больше социально значимых мероприятий, построить ещё больше новых важных инфраструктурных объектов, которыми будут пользоваться люди".

В торжественной обстановке состоялось награждение сотрудников ведомства и бывших сотрудников за большие заслуги в работе.

Ольга Собещанская вручила аудиторам Счётной палаты благодарности губернатора за заслуги в укреплении и развитии бюджетного законодательства региона.

Дипломы и благодарности Самарской губернской думы за вклад в развитие бюджетного законодательства получили аудиторы и инспекторы ведомства из рук Геннадия Котельникова.

Впервые были вручены медали "Ветеран Счётной палаты Самарской области" сотрудникам, проработавшим в ведомстве много лет.

В рамках деловой части мероприятия Ольга Крикова, а также представители контрольно-счётных органов других регионов выступили с информацией об опыте практики проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов РФ с контрольно-счетными органами муниципальных образований.