Жители региона, получившие бесплатные земельные участки с ограничениями, смогут поменять их

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с прокурором региона Сергеем Бережицким инициировали поправки в областной закон "О земле". Проект закона предлагает рассмотреть возможность замены бесплатно выделенного льготникам земельного участка с "ограничениями" на другой.

Авторы законодательной инициативы предлагают дополнить закон "О земле" статьей следующего содержания: "О предоставлении отдельным категориям граждан, реализовавшим право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка (ЗУ — прим. ред.), использование которого не представляется возможным, иного ЗУ взамен ранее предоставленного ЗУ".

Уточняется, что речь идет о тех участках, площадь которых (от 50% и более) попадает в зону с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ — прим. ред.). Новый ЗУ могут бесплатно предоставить в собственность в границах того муниципального района (городского округа), где ранее был выделен предыдущий участок.

Для этого органы МСУ муниципального района (городского округа) должны сформировать и утвердить перечень "неподходящих" ранее выданных участков и разместить его на официальном сайте и в интернете в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего правового акта. После включения ЗУ в перечень жители смогут отказаться от прав собственности и обратиться в уполномоченный орган МСУ с заявлением о предоставлении другого участка. Затем уполномоченный орган МСУ в течение 60 дней с момента получения заявления должен будет предложить альтернативу и направить заявителю уведомление с приложением выписки из ЕГРН.

В течение следующих 30 дней с момента получения уведомления заявитель сможет направить в адрес уполномоченного органа МСУ новое заявление — о предоставлении предложенного участка в собственность бесплатно. Решение будет принято в течение 20 дней со дня получения такого заявления.

Отмечается, что если заявитель не направит заявление о предоставлении ЗУ в собственность бесплатно, он будет считаться отказавшимся от предложенного ЗУ.

Также законопроект предполагает жителям самим определить место участка: "После включения земельного участка в перечень и отказа от права собственности на ранее предоставленный ЗУ, граждане имеют право самостоятельно определить предполагаемые размеры и местоположение ЗУ на территории любого муниципального района вне зависимости от места регистрации по месту жительства в Самарской области, работы по образованию ЗУ осуществляются за счет средств указаных граждан. При этом площадь предоставляемого ЗУ не может превышать предельные размеры ранее предоставленного участка".

В пояснительной записке отмечается, что толчком к созданию новеллы послужила ситуация в Кинеле. Там в границы ЗОУИТ (объекты Центрального военного округа) входит зона шириной 1000 метров военного объекта ЦВО одной из войсковых частей в пос. Бобровка. В эту зону включен 131 земельный участок, выданный бесплатно в 2020–2023 годы льготникам: многодетным; гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий; семьям с детьми-инвалидами; военнослужащим, вышедшим в запас.

"Установлением границы ЗОУИТ были ограничены права собственников объектов недвижимости (земельных участков и объектов капитального строительства), вошедших в указанную зону, — сказано в пояснительной записке. — По результатам разрешения проблемы по корректировке границ ЗОУИТ в судебном и во внесудебном порядке было отказано. В настоящий момент в подобных случаях обмен ЗУ, находящихся в частной собственности, на ЗУ, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, действующим законодательством не предусмотрен. В связи с этим, проектом предлагается внести соответствующее изменение".

Еще один важный нюанс, прописанный в проекте закона: если право собственности на расположенный в ЗОУИТ земельный участок перешло к иному лицу, права могут быть реализованы новым собственником ЗУ.