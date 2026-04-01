Виктор Кузнецов прокомментировал принятие регионального закона о вопросах развития агломераций

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы Виктор Кузнецов прокомментировал принятие закона "Об отдельных вопросах развития агломераций в Самарской области".

"Меня несколько удивил сегодняшний комментарий Алексея Лескина, руководителя фракции КПРФ в Губернской думе, по поводу принятого нами вчера закона Самарской области "Об отдельных вопросах развития агломераций в Самарской области", где он строит всякого рода предположения о рисках, которые несет жителям региона принятие этого закона. Он говорит о том, что создание агломераций, дескать, негативно скажется на финансировании таких территорий, как Новокуйбышевск, Жигулевск и Октябрьск", - отметил Виктор Кузнецов.

Между тем он считает, что этот закон совершенно о другом.

"Агломерации не создаются по команде. Они возникают естественным путем как результат теснейших связей и взаимозависимостей между разными муниципалитетами. И мы в своей деятельности эти объективные факторы должны учитывать. Например, в учреждениях здравоохранения Красноярского района в период дачного сезона кратно возрастает  число обращений от жителей Самары, приезжающих сюда вечером и на выходные. Резко возрастает нагрузка на транспортную сеть и т.д. И для того, чтобы решить эти проблемы такие муниципальные образования должны иметь необходимые ресурсы и поддержку от области и от столицы региона. Или другой пример - в соответствии с Национальным проектом "Безопасные и качественные дороги" к 2030 г. мы должны привести в нормативное состояние не менее 65% муниципальных дорог, а в агломерациях - не менее 80%. И чтобы справиться с этими задачами, мы должны обеспечить города и районы, входящие в агломерацию необходимыми объемами финансирования", - заявил председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы.

По его словам, принятие этого закона "не просто назрело, оно перезрело". Именно поэтому четыре комитета Самарской губернской думы выступили за его принятие, в том числе и комитет по местному самоуправлению.

"Да и сам Алексей Лескин на заседании нашего комитета никаких сомнений в необходимости принятия этого закона не высказывал, и вместе со всеми депутатами, представляющими разные партии (а в нашем комитете работают представители четырех партий), голосовал за его принятие. Поэтому очередные "опасения" лидера КПРФ в Самарской губернской думе, которыми он широко делится с жителями Самарской области, это не что иное, как элемент начавшейся избирательной кампании, когда при отсутствии конструктивных идей и предложений надо изо всех сил показывать свою оппозиционность, а то ведь можно и голосов поддержки лишиться", - заключил Виктор Кузнецов.

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

