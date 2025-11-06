В Самарской области строителям разрешат шуметь по ночам

В Самарскую губернскую думу поступили поправки в региональный закон о тишине. Инициировал их минстрой.
Сейчас закон запрещает производить строительные и ремонтные работы в будние дни с 20:00 до 8:00, а в выходные и праздники — с 20:00 до 10:00. Также с 13:00 до 15:00 предусмотрен тихий час.
Минстрой же предложил сделать исключение для тех, кто строит объекты дошкольного, основного общего, среднего профессионального образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в рамках соответствующих государственных программ Самарской области. Чиновники считают, что это позволит оптимизировать графики и увеличить темпы строительно-монтажных работ и в конечном итоге обеспечить возможность удовлетворения прав граждан на получение соответствующих услуг.
"В настоящее время существует ряд объективных причин, которые негативно влияют на степень производительности процесса строительства, что приводит к рискам неввода объектов в эксплуатацию в установленные сроки. В целях минимизации риска неввода объектов в эксплуатацию, соблюдения контрольных точек на всех этапах процесса строительства, недопущения нарушений утвержденных графиков строительно-монтажных работ требуется осуществление производства строительных работ в круглосуточном режиме", — указали представители минстроя в пояснительной записке к законопроекту.
