В Самарской области строителям разрешат шуметь по ночам

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарскую губернскую думу поступили поправки в региональный закон о тишине. Инициировал их минстрой.

Сейчас закон запрещает производить строительные и ремонтные работы в будние дни с 20:00 до 8:00, а в выходные и праздники — с 20:00 до 10:00. Также с 13:00 до 15:00 предусмотрен тихий час.

Минстрой же предложил сделать исключение для тех, кто строит объекты дошкольного, основного общего, среднего профессионального образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в рамках соответствующих государственных программ Самарской области. Чиновники считают, что это позволит оптимизировать графики и увеличить темпы строительно-монтажных работ и в конечном итоге обеспечить возможность удовлетворения прав граждан на получение соответствующих услуг.

"В настоящее время существует ряд объективных причин, которые негативно влияют на степень производительности процесса строительства, что приводит к рискам неввода объектов в эксплуатацию в установленные сроки. В целях минимизации риска неввода объектов в эксплуатацию, соблюдения контрольных точек на всех этапах процесса строительства, недопущения нарушений утвержденных графиков строительно-монтажных работ требуется осуществление производства строительных работ в круглосуточном режиме", — указали представители минстроя в пояснительной записке к законопроекту.

 

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

