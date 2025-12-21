Дети, пропавшие накануне в Безенчукском районе, найдены

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что четыре ребенка, пропавших 20 декабря в Безенчукском районе, найдены. В полиции отметили, что противоправных действий в отношении них не совершалось

Напомним, 20 декабря ушли совместно гулять жители поселка Безенчук — 10-летний мальчик и три девочки в возрасте от 5 до 11 лет. В воскресенье, 21 декабря, было возбуждено уголовное дело.

"В результате организованных поисковых мероприятий и следственных действий местонахождение детей установлено. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Противоправные действия в отношении них не совершались", — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что дети, задержавшиеся на прогулке, пошли в местный храм Пантелеимона Целителя и остались там ночевать. Позже служители церкви передали детей полиции.