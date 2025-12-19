Мэр Тольятти опроверг слухи об эвакуации

Глава Тольятти Илья Сухих заявил о том, что в городе после утренней атаки БПЛА распространяются недостоверные слухи о подготовке к эвакуации населения. Он призвал доверять только официальной информации.

"В связи с утренней атакой вражеских БПЛА на одно из городских предприятий на отдельных территориях г.о. Тольятти стали распространяться недостоверные сведения о возможной подготовке к эвакуации населения. Прошу всех наших жителей руководствоваться только официальной информацией, не доверять слухам. Все оперативные службы находятся на месте. Последствия падения обломков БПЛА ликвидируются в штатном режиме", - написал Илья Сухих в своем телеграм-канале.

Напомним, утром 19 декабря украинскими БПЛА были атакованы предприятия в Тольятти и Новокуйбышевске. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, люди не пострадали. В Минобороны отчитались о сбитии над Самарской областью шести БПЛА.