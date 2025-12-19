Две 86-летние женщины попали под машины за сутки в Самаре

В четверг, 18 декабря, в Самаре произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:09 38-летний водитель Ford Transit напротив дома №5а по ул. Советской двигался задним ходом по двору и наехал на пожилую женщину.

А в 17:36 41-летняя женщина на Chery Tiggo, выезжая с прилегающей территории у дома №8 по ул. Победы, сбила пенсионерку, которая переходила дорогу там, где это запрещено. Вторую из пострадавших госпитализировали.