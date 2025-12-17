В Сызрани госпитализировали водителя после ДТП с тремя авто

Во вторник, 16 декабря, в 21:20 в Сызрани произошло ДТП с тремя автомобилями, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили в ГАИ, 24-летний водитель за рулем Ford Focus двигался по ул. Урицкого. В пути следования, возле дома № 120, он не выдержал необходимый боковой интервал и столкнулся с Lada Granta, под управлением 29-летнего мужчины. По инерции транспортное средство отбросило на автомобиль Kia Sportage под управлением 44-летнего мужчины. Предполагаемого нарушителя с места ДТП госпитализировали.