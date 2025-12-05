Два человека пострадали при столкновении ВАЗа со столбом в Тольятти

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 4 декабря, в Тольятти в 21:54 31-летний мужчина на Lada Vesta на ул. Кунеевской нарушил расположение ТС на дороге и врезался в бордюр, а затем в столб.

Фото: ГУ МВД по Самарской области