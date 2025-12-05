16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новые инструменты и стратегии роста для предпринимателей: в Самарской области стартовал форум "Мой бизнес 63" Продление метро до Крутых Ключей назвали перспективным Ремонтом трамвайных путей на Ново-Садовой займется питерский подрядчик Михаил Жуков судится за пост директора в компании-застройщике ЖК "Космолет" В Самарской области заемщик Фонда развития промышленности запустил производство элементов сидений для Lada Iskra

Экономика и бизнес

Новые инструменты и стратегии роста для предпринимателей: в Самарской области стартовал форум "Мой бизнес 63"

ТОЛЬЯТТИ. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области открыл свою работу предпринимательский форум "Мой бизнес 63". Ежегодное бизнес-событие в этом году посвящено самым актуальным инструментам и стратегиям развития бизнеса. Событие, организованное областным минэкономразвития благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика", проходит 4 и 5 декабря в Самаре, 9 декабря в Тольятти.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Для участников подготовлена насыщенная программа с участием признанных экспертов в бизнесе, продвижении, креативных индустриях, финансовой и других сферах.

"Ежегодно, вот уже 7 лет, на площадке форума мы собираем активное бизнес-сообщество региона, чтобы подвести предварительные итоги года, обсудить планы и перспективы, обменяться мнениями и опытом. Форум также становится площадкой диалога бизнеса и власти, получения новых знаний — для этого мы приглашаем лучших региональных и федеральных экспертов", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Центральной темой первого дня форума стали изменения налогового законодательства. Участники обсуждали, в том числе, внедрение с 1 января 2026 года нового режима — "Автоматизированной упрощенной системы налогообложения". Соответствующий региональный закон уже подписан губернатором Вячеславом Федорищевым.

Предприниматели, представители органов власти и налоговой службы обсудили грядущие изменения, и как адаптировать свой бизнес к работе в новых реалиях.

"Сейчас как раз есть время подготовиться к изменениям, и эту тему нужно обсуждать. Диалог получился острый, живое общение, надеюсь мы донесли важную информацию, и продолжим такое взаимодействие", — акцентировал Кирилл Князев, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

"Есть и положительные моменты, и моменты, которые усложняют дальнейшую нашу работу. Будем пользоваться, применять все предложенные условия для сохранения, увеличения наших возможностей, — рассказал предприниматель Николай Порохов. — На 100% полезная информация, многих моментов мы не знали, а здесь подробно разъяснили".

Отдельное внимание участники форума уделили теме искусственного интеллекта, который сегодня помогает бизнесу в развитии.

Участниками первого дня форума стали около 300 человек — это собственники бизнеса, представители предпринимательского сообщества, инвесторы и все те, кто заинтересован в успешном ведении своих проектов.

"Я очень часто, ежегодно посещаю данный форум для того, чтобы понять какие вообще сейчас тенденции, набраться новых знаний, пообщаться с людьми. Это всегда очень открыто и полезно", — отметила участница форума Виктория Млечная.

Присоединиться к участникам форума и ознакомиться с программой можно по ссылке.

Получить консультацию по действующим инструментам можно в одном из центров "Мой бизнес" или на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также по телефону "горячей линии" для предпринимателей 8-800-300-63-63. Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4