ЛПДС "Бавлы" отмечает 75‑летний юбилей

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Бавлы" Бугурусланского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Приволга" (дочернее общество ПАО "Транснефть") отмечает в марте 75‑летний юбилей с момента образования.

Строительство станции в окрестностях Бавлов началось осенью 1947 года. Параллельно строили нефтепровод Бавлы - Куйбышев. Насосная, резервуары, операторная, гаражи и мастерские возводились силами приглашенных специалистов и местных жителей. Многие из тех, кто строил нефтеперекачивающую станцию, остались здесь работать. Пройдя обучение, они становились операторами, машинистами, слесарями - так закладывалась основа будущих трудовых династий. Их руками также был построен жилой поселок, получивший название "Нефтепровод", со школой и медпунктом.

Первый поток нефти Бавлинская станция приняла 10 марта 1951 года. Оборудование тогда было простым, но надежным: три поршневых насоса качали добытое сырье в четыре резервуара.

Сегодня в зону ответственности ЛПДС входят порядка 300 километров магистральных нефтепроводов. Станция обслуживает участки линейной части трасс Бавлы - Куйбышев, Нижневартовск - Курган - Куйбышев и Бугуруслан - Сызрань. На них расположены узлы запорной арматуры, переходы линейной части через железнодорожные и автомобильные дороги регионального и федерального значения.

На станции планомерно ведутся работы в рамках программы технического перевооружения производственной инфраструктуры предприятия, модернизируется основное и вспомогательное оборудование. В течение последних лет проведена замена резервуарного парка, обновлена система пожаротушения, завершена реконструкция системы электроснабжения и автоматизации. Во всех зданиях на территории ЛПДС проведен капитальный ремонт. Заменены технологические трубопроводы и камера приема-пуска средств очистки и диагностики. На линейной части производится реконструкция и замена труб на трех нефтепроводах, обслуживаемых ЛПДС.

"Сегодня станция является высокотехнологичным производственным объектом. Производственные мощности постоянно модернизируются. Так, в 2024 году была введена в эксплуатацию новая котельная мощностью 4000 кВт - отдельно стоящее здание с автоматизированным рабочим местом оператора. В 2025 году мы произвели замену всех электродвигателей магистральных насосов на новые - взрывозащищенные. Установленное оборудование позволило повысить безопасность, надежность и энергоэффективность системы магистральных нефтепроводов. На объекте заменены автодороги, внутриплощадочные дорожки, проезды" - отметил начальник ЛПДС "Бавлы" Ленар Салимгараев.

Вся долгая производственная деятельность ЛПДС "Бавлы" неразрывно связана с людьми. Примерами преданного служения делу остаются биографии Савелия Урусова, Урала Субаева, Демьяна Алпутова, Талгата Галимова, Зуфара Фазлеева, Александры Рыковой, Адгама и Флеры Ахметзяновых, Садрислама Нугманова, Юрия Кудряшова и многих других. С их именами связано рождение, становление и развитие станции. Память о тех, кто стоял у истоков, создавал славу и известность предприятию, бережно хранится новыми поколениями нефтепроводчиков.

Ветеран Фаниля Гимранова, проработавшая на ЛПДС "Бавлы" более 35 лет, делится воспоминаниями:

"До сих пор вспоминаю нашу работу и дружный коллектив, ведь с предприятием связана большая часть моей жизни. В первую очередь с людьми, преданными своей профессии, нашему общему делу, способными решать задачи любой сложности. Я горжусь тем, что мой жизненный пусть связан с ЛПДС "Бавлы".

Нынешний коллектив ЛПДС "Бавлы" насчитывает порядка 170 человек. Работники (включая тех, кто уже на пенсии) обеспечены социальными гарантиями и льготами, среди которых предоставление жилья, оказание высококвалифицированной медицинской помощи, санаторно-курортное лечение, компенсация затрат на детские оздоровительные лагеря.

Станция играет важную роль и в социально-экономическом развитии города Бавлы, обеспечивая его жителей рабочими местами. Кроме того, на территории Бавлинского района реализуются благотворительные проекты предприятия, а коллектив станции участвует во многих общественно полезных мероприятиях.