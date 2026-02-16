Масленичные гуляния объединят нефтяников во всех уголках страны

Сегодня началась масленичная неделя. Яркий праздник Масленицы — важная часть культурных традиций для миллионов жителей страны.

В многотысячном коллективе "Роснефти" работают представители разных национальностей. Компания ведет производственную деятельность в большинстве российских регионов. Широкое празднование масленицы — первое из массовых мероприятий, которые нефтяники организуют в рамках Года единства народов России.

Так, сотрудников Сызранского НПЗ ждет День русской кухни, дегустация блинов, приготовленных по рецептам народов, населяющих Поволжье, и концерт фольклорного коллектива. Широкие гуляния запланированы на выходные дни, и пройдут на территории физкультурно-оздоровительного комплекса "Надежда" и заводского санатория "Свежесть". Заводчан, членов их семей и ветеранов предприятия ждут активности на свежем воздухе, русские народные забавы и чаепитие с блинами.

Площадкой для празднования Широкой Масленицы на Новокуйбышевском НПЗ станет загородный лагерь им. Ю. А. Гагарина, а на Саратовском НПЗ пройдет большой "Хоровод народов России" под попурри из народных мелодий. Нефтяники "Башнефти" объединят Масленицу с веселыми соревнованиями: лыжными гонками, хоккеем в валенках, волейболом на снегу. На Ямале волонтеры "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" испекут рекордные для предприятия две с половиной тысячи блинов. Северные дочерние общества компании создадут особую атмосферу на отдаленных производственных объектах. Тысячи ароматных румяных блинов передадут сотрудникам, несущим вахту в суровых северных условиях, чтобы даже вдали от дома нефтяники почувствовали тепло народного праздника.