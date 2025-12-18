Работник Куйбышевского НПЗ получил почетный знак "Трудовая слава"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил государственные и региональные награды жителям региона, внесшим вклад в развитие промышленности и социальной сферы. Среди награжденных — старший оператор газофракционирующей установки цеха № 4 Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода Юрий Симонов. Он получил почетный знак "Трудовая слава" за многолетний добросовестный труд и профессионализм.

Юрий Симонов работает на заводе уже 46 лет. На предприятие пришёл после окончания Новокуйбышевского нефтехимического техникума.

Большую часть своей карьеры Юрий Иванович проработал газофракционирующей установке цеха № 4 — ГФУ. Работа установки требует внимания и точного соблюдения инструкций. За годы работы производство значительно изменилось: многие операции стали автоматизированными, оборудование модернизировано, что позволило повысить эффективность и безопасность. "Раньше многое приходилось делать вручную, сегодня большая часть процессов автоматизирована, — говорит Симонов. — Но ответственность за результат по-прежнему лежит на людях".

Опыт Юрия Симонова ценят коллеги. По его словам, стабильная работа установки возможна только при слаженных действиях всего коллектива и четком выполнении обязанностей каждым сотрудником. "Важно быть уверенным в коллегах и понимать, что каждый отвечает за свой участок", — добавляет он. Он отмечает, что именно командная работа помогает справляться с технологически сложными ситуациями и учит новичков работать аккуратно и ответственно.

Особое внимание Симонов уделяет подготовке молодых специалистов. За годы работы он обучил не одного оператора, передавая практические навыки и опыт, которые невозможно получить только из учебников. В первую очередь он объясняет новичкам правила техники безопасности, а затем — тонкости технологического процесса. Молодые сотрудники ценят его подход и отмечают, что наставник всегда готов показать, как правильно выполнить операцию и дать совет по любому производственному вопросу.

Почетный знак "Трудовая слава" — не первая награда Юрия Симонова. Ранее ему присвоили звание "Заслуженный работник нефтяной промышленности Самарской области", он награжден ведомственными грамотами и благодарностями, более десяти лет имеет статус ветерана труда Куйбышевского НПЗ.

Все свободное от работы время Юрий Иванович посвящает семье. Вместе с супругой он вырастил двоих детей, сегодня подрастают внуки. Поддержка близких, по его словам, во многом помогала ему на протяжении долгих лет работы на предприятии. Кроме того, он увлекается дачей, где выращивает овощи и фрукты для семьи, поддерживая привычку к трудолюбию и аккуратности не только на работе, но и дома.