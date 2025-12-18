16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Работник Куйбышевского НПЗ получил почетный знак "Трудовая слава" 80 лет самарской нефти: Мухановское месторождение отмечает юбилей Испытательные лаборатории АО "Транснефть - Приволга" подтвердили область аккредитации В Самаре прошел семинар-совещание специалистов ПАО "Транснефть" по безопасности дорожного движения На нефтяной участок в Самарской области претендуют пять компаний

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Работник Куйбышевского НПЗ получил почетный знак "Трудовая слава"

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил государственные и региональные награды жителям региона, внесшим вклад в развитие промышленности и социальной сферы. Среди награжденных — старший оператор газофракционирующей установки цеха № 4 Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода Юрий Симонов. Он получил почетный знак "Трудовая слава" за многолетний добросовестный труд и профессионализм.

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

Юрий Симонов работает на заводе уже 46 лет. На предприятие пришёл после окончания Новокуйбышевского нефтехимического техникума.

Большую часть своей карьеры Юрий Иванович проработал газофракционирующей установке цеха № 4 — ГФУ. Работа установки требует внимания и точного соблюдения инструкций. За годы работы производство значительно изменилось: многие операции стали автоматизированными, оборудование модернизировано, что позволило повысить эффективность и безопасность. "Раньше многое приходилось делать вручную, сегодня большая часть процессов автоматизирована, — говорит Симонов. — Но ответственность за результат по-прежнему лежит на людях".

Опыт Юрия Симонова ценят коллеги. По его словам, стабильная работа установки возможна только при слаженных действиях всего коллектива и четком выполнении обязанностей каждым сотрудником. "Важно быть уверенным в коллегах и понимать, что каждый отвечает за свой участок", — добавляет он. Он отмечает, что именно командная работа помогает справляться с технологически сложными ситуациями и учит новичков работать аккуратно и ответственно.

Особое внимание Симонов уделяет подготовке молодых специалистов. За годы работы он обучил не одного оператора, передавая практические навыки и опыт, которые невозможно получить только из учебников. В первую очередь он объясняет новичкам правила техники безопасности, а затем — тонкости технологического процесса. Молодые сотрудники ценят его подход и отмечают, что наставник всегда готов показать, как правильно выполнить операцию и дать совет по любому производственному вопросу.

Почетный знак "Трудовая слава" — не первая награда Юрия Симонова. Ранее ему присвоили звание "Заслуженный работник нефтяной промышленности Самарской области", он награжден ведомственными грамотами и благодарностями, более десяти лет имеет статус ветерана труда Куйбышевского НПЗ.

Все свободное от работы время Юрий Иванович посвящает семье. Вместе с супругой он вырастил двоих детей, сегодня подрастают внуки. Поддержка близких, по его словам, во многом помогала ему на протяжении долгих лет работы на предприятии. Кроме того, он увлекается дачей, где выращивает овощи и фрукты для семьи, поддерживая привычку к трудолюбию и аккуратности не только на работе, но и дома.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4