АО "Транснефть - Приволга" передало автотранспорт и специальную технику новым регионам России

АО "Транснефть - Приволга" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") в рамках оказания благотворительной помощи передало в новые регионы России 22 единицы автомобильного грузового и легкового транспорта на шасси повышенной проходимости, а также специальной техники, предназначенной для выполнения восстановительных работ.

В распоряжение министерств и ведомств, а также местных администраций из филиалов АО "Транснефть - Приволга" переданы грузовые автомобили, передвижная авторемонтная мастерская, автобус, экскаватор, коммунально-уборочная машина на базе трактора, автопогрузчик, полуприцепы, а также грузопассажирские автомобили. Перед отправкой вся техника прошла необходимое обслуживание.

К местам передачи технику доставили водители предприятия, принимали ее представители органов власти Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Ранее предприятие передавало в новые регионы автомобили повышенной проходимости, автомастерские, автоцистерны и другую технику.

АО "Транснефть - Приволга" продолжит поддерживать новые регионы России, в том числе оказывать благотворительную и волонтерскую помощь.