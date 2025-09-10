16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть - Приволга" передало автотранспорт и специальную технику новым регионам России "Уральский ветер": "Роснефть" презентовала новый туристический маршрут Бугурусланское РНУ заняло призовые места на региональном этапе конкурса организаций высокой социальной эффективности Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" отмечены наградами по случаю профессионального праздника АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на производственных объектах в четырех регионах

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" передало автотранспорт и специальную технику новым регионам России

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") в рамках оказания благотворительной помощи передало в новые регионы России 22 единицы автомобильного грузового и легкового транспорта на шасси повышенной проходимости, а также специальной техники, предназначенной для выполнения восстановительных работ.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В распоряжение министерств и ведомств, а также местных администраций из филиалов АО "Транснефть - Приволга" переданы грузовые автомобили, передвижная авторемонтная мастерская, автобус, экскаватор, коммунально-уборочная машина на базе трактора, автопогрузчик, полуприцепы, а также грузопассажирские автомобили. Перед отправкой вся техника прошла необходимое обслуживание.

К местам передачи технику доставили водители предприятия, принимали ее представители органов власти Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Ранее предприятие передавало в новые регионы автомобили повышенной проходимости, автомастерские, автоцистерны и другую технику.

АО "Транснефть - Приволга" продолжит поддерживать новые регионы России, в том числе оказывать благотворительную и волонтерскую помощь.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5