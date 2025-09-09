Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" отмечены наградами по случаю профессионального праздника

В аппарате управления АО "Транснефть - Приволга" в г. Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику — Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Сотрудников и ветеранов предприятия поздравили руководители АО "Транснефть - Приволга" и представители правительства Самарской области.

Работники предприятия были удостоены ведомственных и корпоративных наград. Так, звание "Почетный нефтяник Российской Федерации" присвоено начальнику диспетчерского управления Алексею Максимову.

Почетными грамотами и благодарностями Министерства энергетики РФ отмечены 13 человек. Фотопортреты десяти работников размещены на Доске почета предприятия.

"Благодарю вас за добросовестное отношение к делу и большую самоотдачу, за высокий профессионализм и неизменное стремление максимально эффективно выполнять производственные задачи. Отдельная благодарность — ветеранам отрасли, многие из которых сегодня с нами в этом зале. Ваш напряженный труд и достижения, опыт и заложенные традиции обеспечивают преемственность и динамику развития предприятия", — отметил в ходе торжественной церемонии генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев.

Награды в этот праздничный день вручались во всех подразделениях АО "Транснефть - Приволга". Всего приказами Министерства энергетики Российской Федерации, ПАО "Транснефть", акционерного общества "Транснефть - Приволга" в 2025 году ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности награждены 252 работника предприятия. В том числе 39 сотрудников получили почетное звание "Ветеран системы "Транснефть".