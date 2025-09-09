16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" отмечены наградами по случаю профессионального праздника АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на производственных объектах в четырех регионах Разработки "СамараНИПИнефти" обеспечивают развитие нефтегазовой отрасли страны АО "Транснефть - Приволга" модернизировало систему электроснабжения производственного объекта в Самарской области НПС "Большая Черниговка" исполнилось 55 лет

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" отмечены наградами по случаю профессионального праздника

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В аппарате управления АО "Транснефть - Приволга" в г. Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику — Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Сотрудников и ветеранов предприятия поздравили руководители АО "Транснефть - Приволга" и представители правительства Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работники предприятия были удостоены ведомственных и корпоративных наград. Так, звание "Почетный нефтяник Российской Федерации" присвоено начальнику диспетчерского управления Алексею Максимову.

Почетными грамотами и благодарностями Министерства энергетики РФ отмечены 13 человек. Фотопортреты десяти работников размещены на Доске почета предприятия.

"Благодарю вас за добросовестное отношение к делу и большую самоотдачу, за высокий профессионализм и неизменное стремление максимально эффективно выполнять производственные задачи. Отдельная благодарность — ветеранам отрасли, многие из которых сегодня с нами в этом зале. Ваш напряженный труд и достижения, опыт и заложенные традиции обеспечивают преемственность и динамику развития предприятия", — отметил в ходе торжественной церемонии генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев.

Награды в этот праздничный день вручались во всех подразделениях АО "Транснефть - Приволга". Всего приказами Министерства энергетики Российской Федерации, ПАО "Транснефть", акционерного общества "Транснефть - Приволга" в 2025 году ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности награждены 252 работника предприятия. В том числе 39 сотрудников получили почетное звание "Ветеран системы "Транснефть".

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5