Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" реконструировало участки двух нефтепроводов в Самарской области

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию участков магистральных нефтепроводов (МН) Нижневартовск — Курган — Куйбышев (НКК) и Гурьев — Куйбышев в Самарской области. Общая протяженность замененных участков составила более 4 км.

Проведена плановая замена линейной части трубопровода Гурьев — Куйбышев диаметром 1020 мм протяженностью 3,7 км. На МН НКК диаметром 1220 мм выполнена замена и подключение участка протяженностью 0,5 км с подводным переходом через р. Егинскую. При реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах, способные выдерживать рабочее давление до 7,4 МПа. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. Обеспечена электрохимзащита замененных участков.

Подключения участков к системе действующих магистральных нефтепроводов были выполнены во время плановой остановки транспортировки нефти по МН. Комплекс работ выполнен с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности. Перед подключением были проведены гидравлические испытания нефтепровода на прочность и герметичность, а также внутритрубная диагностика.

Кроме того, в регламентные сроки был проведен комплекс предупредительных ремонтных работ на других участках двух нефтепроводов и нефтеперекачивающих станциях. Так, на МН НКК вырезаны два дефектных участка, а на станции смешения нефти к технологическим трубопроводам подключен трубопровод откачки нефти из дренажной емкости оперативной системы измерения количества и качества нефти (СИКН).

Обновление фондов нефтепроводной инфраструктуры АО "Транснефть - Приволга" является одним из главных направлений программы технического перевооружения и реконструкции объектов. Цель — повышение эксплуатационной надежности линейной части МН и оборудования площадочных объектов.

В настоящее время транспортировка нефти по МН осуществляется в штатном режиме.

