Экс-сотрудник ФСБ Андрей Насонов обжалует арест

Самарский областной суд рассмотрит жалобу Андрея Насонова на арест. Фигурант обвинен в коррупции.

Ранее Насонова заключили под стражу в Самарском районном суде. Он трудился в УФСБ по Самарской области и был уволен летом. По предварительной версии следствия, Насонов мог получить взятку от торговца наркотиками за покровительство. При этом перевести деньги на счет могли еще несколько лет назад. Известно, что вины он не признает.

Жалобу на арест рассмотрят 30 декабря.