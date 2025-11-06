Три награды "Самаранефтегаза": в Уфе подвели итоги XX смотра-конкурса "Роснефти"

В Башкортостане завершился юбилейный XX смотр-конкурс "Лучший по профессии" — одно из значимых событий нефтегазовой отрасли. В этом году в соревнованиях приняли участие более 550 специалистов из 82 дочерних обществ "Роснефти", представляющих разные направления работы компании.

АО "Самаранефтегаз" представили 14 сотрудников. Команда получила одно первое и два вторых места, что отражает уровень подготовки и профессиональные навыки участников.

Организаторы конкурса подчеркивают, что проект давно перерос формат обычных соревнований. Сегодня он является частью системы подготовки и мотивации персонала в компании. "Лучший по профессии" помогает обмениваться опытом, развивать практические навыки и укреплять культуру производственной безопасности. Для участников это не только проверка знаний, но и возможность сравнить свои результаты с коллегами из других регионов.

Все практические этапы проходили на производственных площадках "Башнефти" в Башкортостане. Здесь конкурсанты демонстрировали профессиональные умения в трёх направлениях: "Нефтегазодобыча" (13 номинаций), "Нефтепереработка и нефтехимия" (9 номинаций) и "Нефтепродуктообеспечение" (7 номинаций).

"Этот конкурс — мощный стимул для профессионального роста и развития наших сотрудников, — отметил заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО "Самаранефтегаз" Алексей Богданов. — Он позволяет обменяться опытом и еще раз убедиться в высоком уровне подготовки специалистов компании. Каждый участник уже победитель, а призовые места — заслуженное признание их таланта и упорного труда, вдохновляющее на новые производственные свершения".

Программа конкурса включала теоретическую часть — 45 профильных и 15 вопросов по охране труда, промышленной безопасности и экологии — и практические испытания, максимально приближённые к реальным условиям. Лаборанты химического анализа определяли содержание хлорорганических соединений, операторы по добыче нефти и газа запускали установки электроцентробежного насоса, а специалисты КИПиА настраивали измерительные преобразователи давления. Операторы технологических установок демонстрировали приём вахты и запуск насосного оборудования, а водители автотранспорта выполняли полный цикл операций с нефтепродуктами — от налива до слива на АЗС.

За объективностью результатов следила судейская коллегия — 150 руководителей профильных подразделений и предприятий "Роснефти". Они оценивали точность и скорость выполнения заданий, соблюдение техники безопасности и умение работать в команде.

По итогам испытаний первое место среди операторов товарных занял Иван Гуляндин из ЦППН № 1. Он уверенно справился с теорией и показал лучший результат в практической части, где требовалось провести замеры уровня воды и нефти в резервуаре с отключением и подключением РВС. Для Ивана это уже третье участие в конкурсе: год назад он занял третье место, а в этот раз стал победителем в своей номинации.

Серебряные награды получили оператор по добыче нефти и газа Игорь Панкратовский и оператор технологических установок Евгений Касьянов.

Участники отмечают, что конкурс позволяет оценить уровень подготовки специалистов, обменяться опытом и сравнить свои профессиональные навыки с коллегами.

Итоги смотра показали, что в "Самаранефтегазе" работают квалифицированные специалисты, способные решать производственные задачи и обеспечивать стабильную работу комплекса. Для "Роснефти" по-прежнему важны развитие кадров, соблюдение безопасности и создание комфортных условий труда, и результаты конкурса это подтверждают.