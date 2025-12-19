АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые ремонтные работы на перекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Самарской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской областях и Республике Татарстан.

Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти, эффективности внутритрубной диагностики, снижение вероятности отказов оборудования.

Проведена плановая замена трех участков линейной части трубопровода Куйбышев — Тихорецк диаметром 820 мм общей протяженностью 74 км. При реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах, способные выдерживать рабочее давление до 7,4 МПа. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. Обеспечена электрохимзащита замененных участков.

Подключения участков к системе действующих магистральных нефтепроводов были выполнены во время плановой остановки транспортировки нефти по МН. Комплекс работ выполнен с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности. Перед подключением были проведены гидравлические испытания нефтепровода на прочность и герметичность, а также внутритрубная диагностика.

В период плановых остановок работы МН Куйбышев — Лисичанск, Гурьев — Куйбышев, Куйбышев — ­­Тихорецк продолжительностью от 48 до 72 часов произведены ремонт и замена шести единиц запорной арматуры на линейной части и площадочных объектах. Новая запорная арматура отечественного производства, имеет повышенный класс прочности и герметичности, а также отличается высокой износостойкостью. Оборудование способно функционировать в широком диапазоне температур наружного воздуха (от −60 до +40o С) и может эксплуатироваться более 10 лет.

В регламентные сроки был проведен комплекс ремонтных работ на других участках нефтепроводов и нефтеперекачивающих станциях, в том числе на МН Гурьев — Куйбышев вырезаны два дефектных участка и подключена перемычка к МН Куйбышев — Унеча-2. Своевременные ремонтные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования, а также исключить повышенную амортизацию.

Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Бугурусланского, Волгоградского, Самарского и Саратовского РНУ. Всего в плановых работах были задействованы более 200 человек, использовалось более 75 единиц спецтехники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и производится в штатном режиме, трубопроводы функционируют согласно графику.