Самарчанка не смогла вернуть себе квартиру по "схеме Долиной"

Самарский областной суд в апелляции рассмотрел жалобу местной жительницы Е.С. на решение о выселении из квартиры, которую она продала ранее.
Женщина продала квартиру, а потом отказалась съезжать, объяснив это тем, что заключала сделку по указанию мошенников. Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ, убедили продать квартиру и перевести им деньги. По словам самарчанки, ее "окучивали" месяц и в результате она лишилась единственного жилья, хотя намерения продавать его не имела.
Из-за отказа женщины съезжать новая владелица обратилась в суд. Промышленный районный суд Самары признал бывшую хозяйку утратившей права пользования помещением, обязал отдать ключи и отказал в признании сделки недействительной. Служители Фемиды пришли к выводу, что продавец не была недееспособной, понимала суть заключаемого договора и имела возможность сообщить покупателю о своих мотивах.
17 декабря облсуд согласился с этим решением, поскольку именно собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. При этом подавшая жалобу экс-хозяйка квартиры по встречному иску не представила доказательства, подтверждающие ее заблуждение относительно мотивов сделки или то, что именно покупательница обманула ее. Более того, до подписания договора продавец снялась с регистрационного учета и даже предоставила покупательнице справки о том, что она не состоит на учете у психиатра, и об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг. Через пять дней после регистрации перехода права собственности женщина получила деньги и самостоятельно распорядилась ими, перечислив мошенникам. А еще выяснилось, что проданное жилье не являлось ее единственным. Уже во время судов самарчанка продала свою долю в другом жилом помещении.
