Самарский Росреестр стал участником образовательного семинара, который прошел в Торгово-промышленной палате Самарской области

В ходе встречи спикеры ведомства — начальник отдела правового обеспечения Константин Минин и начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Дмитрий Кожевников рассказали об изменениях законодательства в сфере земли и недвижимости 2025 года. Также подробно была рассмотрена тема "Электронные услуги Росреестра".

Большой интерес у аудитории вызвал порядок обращения в Росреестр подрядных организаций в рамках изменений, вступивших в силу 1 марта 2025, которыми устанавливается новый механизм строительства жилых домов по договорам строительного подряда с применением счетов эскроу. Спикеры напомнили о праве подрядчика на получение разрешительной документации, а также на обращение за осуществлением учетно-регистрационных действий по договору подряда без доверенности.

В свете последних изменений законодательства актуальность приобретают сервисы Национальной системы пространственных данных (НСПД), с помощью которых можно узнать о том, содержит ли ЕГРН сведения о местоположении границ вашего земельного участка. Зайдя по ссылке в систему, необходимо нажать вкладку "Карта НСПД" и внести в поле "поиск объекта недвижимости" кадастровый номер земельного участка. В случае отсутствия в ЕГРН сведений о местоположении границ земельного участка, появится сообщение "Без координат границ".

Кроме того, предпринимательскому сообществу рассказали о порядке подачи документов на сделку в электронном виде. Ранее пошаговая инструкция была выложена в социальных сетях.