В Самаре автобус № 75 временно изменил схему движения

"В связи с закрытием переезда движение автобусов маршрута №75 осуществляется по Аэропортовскому шоссе с разворотом на кольце ООТ "Пост ГИБДД" и далее по маршруту без заезда на ООТ "Аэропорт-2", - сообщили в городском департаменте транспорта.