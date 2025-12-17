"В связи с закрытием переезда движение автобусов маршрута №75 осуществляется по Аэропортовскому шоссе с разворотом на кольце ООТ "Пост ГИБДД" и далее по маршруту без заезда на ООТ "Аэропорт-2", - сообщили в городском департаменте транспорта.
В Самаре автобус № 75 временно изменил схему движения
САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
