Уровень подготовки школьников по естественно-научным дисциплинам обсудили на сессии V Конгресса молодых ученых

Какие барьеры сегодня сдерживают рост уровня подготовки учащихся по техническим специальностям? Могут ли инновационные подходы и государственные меры повысить математическую и естественно-научную подготовку школьников? Насколько серьезно ИИ меняет сегодня образование и роль учителя в школе? И как работать над созданием оптимальной системы мотивации, которая нацелит молодых людей на построение карьеры в науке? Эти вопросы стали темой для обсуждения участников сессии "Школьное образование: от репетитора к ученому".

В Научно-технологическом университете "Сириус" презентацию экспертного доклада "Культура эксперимента": как школе воспитать новое поколение для научного и технологического лидерства России" представила София Малявина, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты".

К настоящему моменту в России уже добились заметных успехов в развитии науки и инженерии, в последние годы в этом направлении проводят системную работу. В частности, имидж сферы укрепляет создание по нацпроекту "Молодежь и дети" современных лабораторий и то, что уже сформированы механизмы для привлечения и удержания молодых специалистов в науке. Однако проблема низкой школьной подготовки по естественным наукам и математике остается главным барьером для развития.

С 2021 года свой вклад в решение вопроса вносят экспертные доклады АНО "Национальные приоритеты", подготовленные специально для Конгресса молодых ученых. В исследованиях уже задействовано 73 эксперта.

"Запрос к школьному образованию сегодня от науки и промышленности такой: у детей важно формировать познавательный интерес к устройству мира, волю к победе, самоопределение, способность к принятию решений, готовность к преодолению неудач и ошибок, а также умение работать в моделях. Многое в школьном образовании сегодня становится барьером для этого. В первую очередь это ориентация на сдачу тестов, а не на получение знания. Также в школах практически отказались от экспериментальной работы на уроках — без этого познавательный интерес сформировать невозможно. Почти нет возможности выбора своей траектории учащимися. В школе не формируется "культура ошибки": ошибка и оценка "2" — приговор для школьника, тогда как для ученого ошибка — это возможность роста. И все сейчас говорят о нехватке квалифицированных и мотивированных педагогов", — обозначила проблему София Малявина.

Участники сессии согласились со мнениями экспертов по поводу озвученных проблем, касающихся подготовки школьников по математике и естественным наукам. В частности, с тем, что сегодня формат ЕГЭ по физике, химии и математике, не позволяет раскрыть исследовательский и инженерный потенциал учащихся. При этом результаты опроса, проведенного в рамках сессии, также показали, что участники единогласно поддерживают необходимость расширения практикумов и экспериментальной работы в школе как ключевого условия подготовки кадров для технологического суверенитета и лидерства страны.

"Меня очень волнует вопрос того, чтобы старшая школа не сводилась только к подготовке к ЕГЭ. Даже самые способные школьники нередко теряют мотивацию к участию в программах вузов, потому что ориентированы на получение 100 баллов за тест. По этой причине их траектория развития сильно сужается", — отметила Оксана Демьяненко, директор Международной гимназии инновационного центра "Сколково".

Чтобы преодолеть препятствия, существующие на пути получения качественного образования, эксперты предложили перечень необходимых системных решений.

"В числе мер актуальны будут синхронизация KPI школьного образования со стратегическими целями технологического лидерства. Необходимо внедрять культуру проб и ошибок вместе с интеграцией экспериментов и глубокого изучения явлений и проектной деятельности в учебные планы. Так, совместно с работодателями или вузами можно разрабатывать реальные мини-проекты. Эксперты видят возможность и в интеграции программ школьного и дополнительного образования, поскольку в регионах успешно работают "Кванториумы", "IT-кубы", "Сириусы" и "Точки роста". Как обязательный элемент профориентации следует рассмотреть технологические и научные экскурсии в лаборатории, на предприятия или в вузы", — рассказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты".

Результаты опроса подтверждают эту позицию: лишь один участник сессии выразил несогласие с тем, что для формирования поколения технологических лидеров школе необходимо развивать культуру позитивного отношения к ошибкам, тогда как остальные эту меру поддержали.

В Десятилетие науки и технологий записаться на бесплатные экскурсии по научным и технологическим объектам и на лекции российских ученых можно на портале Наука.РФ. В числе других значимых системных решений София Малявина назвала возможность осуществлять наставничество и профориентацию школьников при помощи студентов-волонтеров. Такая практика, как правило, увеличивает процент вовлеченности и снижает барьеры при восприятии "научного знания".

Уникальным опытом поддержки сферы образования в регионе поделилась Зоя Чернышева, директор департамента образования правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Так, в 2025 году по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова 340 выпускников региона прошли отбор для получения образовательных сертификатов. Проект позволяет старшеклассникам с высокими показателями успеваемости пройти интенсивную подготовку у преподавателей ведущих вузов страны. Участница сессии внесла также еще одно предложение по усовершенствованию модели образования:

"Нужно думать также про дошкольное образование, потому что именно в этом возрасте формируются будущие ученые. Здесь стоит закладывать фундамент естественно-научного и математического образования. В подростковом возрасте уже поздно делать из детей ученых, к этому моменту они уже сформировались как личности. Подростков можно лишь ориентировать и направлять".

Острым моментом дискуссии стало развитие ИИ-технологий. Модератор Юлия Грязнова предложила дать ответ на вопрос: представляет ли искусственный интеллект угрозу или возможности для школьного образования? По результатам опроса, 22% участников рассматривают развитие технологий ИИ скорее как угрозу, тогда как 78% — как возможность. Эксперты доклада и спикеры сессии сошлись во мнении, что онлайн-технологии должны дополнять, а не заменять образовательный процесс, причем игнорировать и отгораживаться от развития технологий нельзя, иначе школьное образование окажется в проигрыше. К новому этапу нужно быстро и рационально адаптироваться. Участники опроса также единогласно согласились с тем, что школьное образование необходимо перестраивать, учитывая новые возможности и риски, связанные с развитием ИИ.

ИИ не отменяет учителя, но требует изменения его задач. "Взаимодействие с учителем важно в плане активации заложенных в нас эволюционных механизмов. Навыки общения, конкуренции должны приобретаться в социуме. Сегодня ИИ — один из инструментов достижения успеха, но и овладение этими технологиями зависит от развития глубины мышления. Это как выход на новый уровень, метамышление, концепции иного порядка. Не думаю, что ИИ-технологии приведут к деградации, успешными как раз будут те, кто способен быстро учиться, кто сможет овладеть новыми навыками", — поделился своим мнением Александр Гасников, ректор Университета Иннополис, руководитель лаборатории математических основ оптимизации Московского физико-технического института (национального исследовательского университета).

Отдельное внимание в докладе уделено научно-популярному контенту — важнейшему компоненту современного образования и воспитания ученого. "Образование должно быть гибким, а оно не только консервативно, оно отстает от науки иногда на 50-60 лет. Поэтому было бы неплохо действительно ввести в образовательный процесс научно-популярный контент. Это может стать той надстройкой, с которой смогут сверяться учитель и ученик", — обозначил свою точку зрения соавтор доклада Алексей Паевский, сооснователь и главный редактор Neuronovosti.Ru, научный журналист и популяризатор науки.

Подводя итог сессии, среди инициатив, предложенных для развития в 2026 году, София Малявина назвала сбор и систематизацию лучших практик подготовки школьников по математике и естественным наукам, а также создание верифицированного каталога научно-популярного медиаконтента для учащихся по математике, физике и химии.

Познакомиться с текстом доклада можно на сайте Экспертум.РФ и на портале Национальныепроекты.рф. Он подготовлен АНО "Национальные приоритеты" совместно с ЦСП "Платформа".

Справочно: с 26 по 28 ноября на федеральной территории "Сириус" проходит юбилейный V Конгресс молодых ученых. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022–2031 годах. Конгресс молодых ученых и мероприятия-спутники проводятся в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами выступают Фонд Росконгресс, правительство Российской Федерации, министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО "Национальные приоритеты".

Подробная информация — на сайте science-congress.com.