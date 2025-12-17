В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий

Команда Агентства по привлечению инвестиций с рабочим визитом побывала на строящемся предприятии ООО "Фабрика Бисквита". Компания выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия, среди которых сухари, разные виды печенья торты, пирожные, пироги и бисквиты, предназначенные для длительного хранения.
В настоящее время инвестор возводит новые мощности в Тольятти, в статусе резидента территории опережающего развития. Уже возведен производственный корпус, завершены отделочные работы в здании фабрики, проведена система отопления, электроснабжения. В декабре предприятие подключено к газоснабжению и котельной.
Общий объем инвестиций в создание производства составляет 1,3 млрд рублей. В планах — создание 146 рабочих мест.
Основной целью визита стало обсуждение текущих вопросов, связанных с реализацией инвестпроекта и введения фабрики в эксплуатацию. Обсуждались и меры региональной поддержки, направленные на повышение конкурентоспособности предприятия.
"В Тольятти приходят инвесторы не только в традиционной для города сфере машиностроения, автокомпонентов, но и в сфере фармацевтики, альтернативной энергетики, пищевой промышленности. И в этом команда региона во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым видит значительный потенциал для роста. Со стороны Агентства мы готовы всесторонне помогать инвесторам, в том числе, в привлечении региональных и федеральных инструментов поддержки и во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями", — отметил Иван Манаев, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.
В Самарской области Агентство по привлечению инвестиций работает для бизнеса в режиме "одного окна". Здесь инициаторам проектов готовы оказать необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. +7 (846) 375-03-05. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...
... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает