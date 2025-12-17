В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий

Команда Агентства по привлечению инвестиций с рабочим визитом побывала на строящемся предприятии ООО "Фабрика Бисквита". Компания выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия, среди которых сухари, разные виды печенья торты, пирожные, пироги и бисквиты, предназначенные для длительного хранения.

В настоящее время инвестор возводит новые мощности в Тольятти, в статусе резидента территории опережающего развития. Уже возведен производственный корпус, завершены отделочные работы в здании фабрики, проведена система отопления, электроснабжения. В декабре предприятие подключено к газоснабжению и котельной.

Общий объем инвестиций в создание производства составляет 1,3 млрд рублей. В планах — создание 146 рабочих мест.

Основной целью визита стало обсуждение текущих вопросов, связанных с реализацией инвестпроекта и введения фабрики в эксплуатацию. Обсуждались и меры региональной поддержки, направленные на повышение конкурентоспособности предприятия.

"В Тольятти приходят инвесторы не только в традиционной для города сфере машиностроения, автокомпонентов, но и в сфере фармацевтики, альтернативной энергетики, пищевой промышленности. И в этом команда региона во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым видит значительный потенциал для роста. Со стороны Агентства мы готовы всесторонне помогать инвесторам, в том числе, в привлечении региональных и федеральных инструментов поддержки и во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями", — отметил Иван Манаев, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

В Самарской области Агентство по привлечению инвестиций работает для бизнеса в режиме "одного окна". Здесь инициаторам проектов готовы оказать необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. +7 (846) 375-03-05. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".