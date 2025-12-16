16+
МТС накрыла сетью 4G район, где по легенде Степан Разин спрятал свой клад

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ПАО "МТС", цифровая экосистема завершила строительство сети 4G в Похвистневском районе. Новые базовые станции выведены в эфир еще в 11 малых населенных пунктах, где совокупно проживает около 6000 человек.

Фото: предоставлено МТС

Похвистневский район известен своими природными местами. Главная местная достопримечательность — гора Копейка недалеко от города Похвистнево. По легендам именно здесь, в одной из пещер, спрятал свой клад Степан Разин. Высота горы — 250 метров над уровнем моря, на склонах Копейки растет множество уникальных растений, которые встречаются в Самарской области только здесь.

"Мы продолжаем активно развивать и обновлять сеть в небольших населенных пунктах Самарской области. Это социально значимое направление нашей работы, ведь связь нужна для того, чтобы вызвать врача или связаться со службой спасения, узнать расписание автобусов или оформить пособия. Для нас важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно, несмотря на удаленность локаций, могли пользоваться современными цифровыми сервисами, как и жители больших городов", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Масштабные работы на телекомоборудовании были проведены в селах Северный Ключ, Сосновка, Ахрат, Исаково, Стюхино, Султангулово, Нижнеаверкино, Староганькино, Малое Ибряйкино и в поселке Октябрьский. Устойчивая голосовая связь и высокоскоростной интернет от МТС охватывает все перечисленные населенные пункты, обеспечивая сигнал приема во всех ключевых социальных объектах: школах, фельдшерско-акушерских пунктах, библиотеках и сельских клубах. Сельские жители могут дистанционно учиться и работать, получать социальные услуги и оформлять пособия, пользоваться цифровыми сервисами и банковскими приложениями. Кроме того, наличие сети 4G делает доступной современную технологию голосовой связи VoLTE, которая значительно улучшает качество звука и скорость дозвона.

