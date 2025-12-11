Услуги связи станут доступнее в Самарской области для небольших населенных пунктов и автомобилистов

Госдума приняла в третьем чтении разработанный минцифры РФ законопроект о совместном использовании телеком-компаниями базовых станций на территориях, где оказывают услуги не все крупные операторы.
По мнению врио министра цифрового развития и связи Самарской области Павла Гокина, эта мера позволит эффективнее решать задачи обеспечения мобильной связью и интернетом небольших населенных пунктов и автомобилистов.
"Региональные ведомства, в том числе минцифры Самарской области, не однократно озвучивали необходимость принятия такого нормативного акта, — рассказал Павел Гокин. — Мы знаем, что в некоторых населенных пунктах региона жители не имели возможности выбирать между операторами связи, но пользовались услугами того, чье оборудование работало надежно в их населенном пункте. На данный момент в сельских поселениях и на отдельных участках автомобильных дорог федерального значения может работать покрытие не всех крупных операторов, например, только одного или двух. При этом абоненты других компаний на этих территориях не имеют доступа к мобильной связи и к сети Интернет. Это затрудняет работу экстренных служб и лишает граждан возможности полноценно общаться и пользоваться сервисами. С принятием новой нормативной базы положение изменится".
Такая ситуация сложилась на территориях малонаселенных пунктов и участках дорог с невысокой интенсивностью движения, где операторам было экономически нецелесообразно устанавливать свои базовые станции. Новая норма в законе "О связи" закрепляет возможность совместного использования оборудования.
Поправки предусматривают, что минцифры и минтранс сформируют перечень территорий, где связь есть не у всех крупных операторов. После этого компании, не имеющие в этих местах собственных базовых станций, в течение 30 дней должны будут запросить доступ к инфраструктуре "донора", а тот будет обязан предоставить свое оборудование для совместного использования. В новых договорах будет прописан порядок взаиморасчетов и размер оплаты за использование сети.
Благодаря новой правовой мере для граждан телеком-услуги станут доступнее, а операторы смогут эффективнее использовать парк существующего оборудования и не будут нести дополнительных затрат при решении актуальной задачи покрытия качественной связью федеральных трасс и малонаселенных пунктов.
