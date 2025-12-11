Т2 обновляет тарифную линейку

Т2, российский оператор мобильной связи, улучшает наполнение и условия тарифной линейки. Тариф "Хватит!" с тройным безлимитом теперь доступен к подключению по более выгодной цене. Состав тарифов линеек "Мой" и "Везде онлайн" оператор пополнил удвоением интернет-трафика и ежемесячным пакетом в 100 SMS. Т2 обновила и тариф Premium, добавив в него безлимитный интернет.

Т2 делает свой флагманский тариф "Хватит!" выгоднее. Абонентская плата у новых абонентов составит 390 рублей в месяц во всех регионах присутствия оператора. Тариф включает тройной безлимит: интернет без ограничений, безлимитные звонки на номера Т2 и SMS по России. В тариф также включены 200 минут на звонки вне сети и специальный пакет из 35 Гб, которые можно подарить другому пользователю, обменять или продать на "Маркете Т2".

Т2 обновляет тариф Premium, включая в него безлимитный интернет. В тарифный план, как и прежде, включены безлимитные звонки внутри сети T2, 2000 минут на другие номера России, безлимитный интернет за границей, 500 SMS, а еще 60 Гб, чтобы делиться с друзьями или обменить их на выгодные предложения. Абоненты Premium также получают особые привилегии по программе Т2 Selection и консультации по выделенной линии службы поддержки.

Оператор добавил пакеты SMS в большинство тарифов. Теперь 100 SMS ежемесячно доступны в тарифах "Мой онлайн", "Мой онлайн+", "Мой разговор", "Везде онлайн" и Black. Абоненты тарифов "Мой онлайн", "Мой онлайн+" и "Везде онлайн" смогут ежемесячно удваивать гигабайты трафика. Остатки Гб, минут и SMS при этом продолжат вечно накапливаться при своевременном внесении абонентской платы. Тарифы теперь доступны для подключения к любым устройствам.

Все изменения доступны при новом подключении или переходе с другого тарифа оператора. Абоненты обновленных тарифов получат остальные преимущества Т2: заморозку цены, бесплатный доступ к многоуровневой системе кибербезопасности SafeWall и центру обмена минутами и гигабайтами.

T2 также запускает две новые услуги — подключить их можно как на новых, так и на архивных тарифах. "Безлимитный интернет на выходные и праздничные дни" предоставляет неограниченный трафик на любые сервисы по субботам, воскресеньям и в праздничные дни. С услугой "Безлимитные SMS и MMS" клиенты могут отправлять неограниченное количество текстовых и мультимедийных сообщений любым абонентам российских операторов.

Подробности — на t2.ru.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"Совсем недавно мы запустили тройной безлимит в обновленном тарифе "Хватит!", который стал настоящих хитом среди абонентов. Мы переписали правила рынка, добавив в тариф безлимитный интернет, неограниченные звонки внутри сети и SMS по России. Теперь же мы обновляем почти всю нашу тарифную линейку, делая предложения еще интереснее для клиентов. Эти изменения и новые услуги напрямую отвечают на самые популярные запросы наших абонентов. Мы слышим, что сейчас им как никогда важна гибкость, предсказуемость и реальная свобода в использовании услуг связи".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" T2:

"Обновление тарифов — это очередной шаг Т2 навстречу новым цифровым привычкам наших абонентов. Сегодня от связи ждут не просто интернет-безлимитов, но и гибкости в использовании при любых жизненных сценариях. Мы увидели высокий интерес клиентов к безлимитным решениям, учли рост голосового трафика и востребованность SMS в текущих условиях, и распространили безлимит на все каналы связи. В преддверии новогодних праздников мы делаем мощное наполнение наших пакетов еще выгоднее. Флагманский тариф "Хватит!" доступен новым абонентам по всему Приволжью по единой стоимости, ведь качественная и выгодная связь — это новый "базовый минимум" современного общества. Уверен, что теплые беседы и искренние пожелания в адрес близких станут для наших абонентов еще одним поводом оценить качество связи Т2".