Экономика и бизнес

Компания "ДСК-Штамп" обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Компания "ДСК-Штамп" изготовила и передала в Обитель Милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского четыре инвалидных кресла повышенной комфортности для людей с ограниченными возможностями. Эта передача стала частью социального проекта, инициированного губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Фото: пресс-службы минпромторга Самарской области

Напомним, что по поручению главы региона Министерством промышленности и торговли Самарской области была организована работа с ООО "ДСК-Штамп" по изготовлению таких кресел для Обители. В сентябре опытный образец был изготовлен и передан в Обитель. После передачи первого образца специалисты компании провели его всесторонние испытания и внесли необходимые улучшения в конструкцию.

Новые переданные в Обитель кресла являются уже доработанными моделями.

"Особое внимание было уделено запросам заказчика, что позволило значительно повысить комфорт пользователей. В обновлённой модели реализованы регулировки спинки, сидений и подлокотников, а также возможность перемещения человека в лежачем положении", — прокомментировал исполнительный директор ООО "ДСК-Штамп" Денис Кулько.

Финансирование проекта обеспечил благотворительный фонд, действующий на средства промышленных предприятий. Всего таких кресел до конца года будет изготовлено 10.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил: "Этот проект — яркий пример не только импортозамещения, но и эффективного взаимодействия власти и бизнеса, направленного на решение острых социальных задач и поддержку тех, кто нуждается в помощи больше всего".

АО "ДСК-Штамп" — одно из ключевых предприятий холдинга "ДСК Групп", одного из крупнейших региональных производителей автомобильных компонентов. Специализируется на штамповке и сварке металлоконструкций.

