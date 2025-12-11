16+
На проект строительства пожарного депо в пос. Шмидта выделят 125 млн рублей

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ГКУ "Управление капитального строительства" ищет подрядчика, который подготовит проектную документацию по строительству быстровозводимого пожарного депо на два машино-выезда в пос. Шмидта Железнодорожного района Самары.

На подготовку проекта выделяют 125,6 млн рублей из областной казны. Победитель торгов определится после 30 декабря, он должен выполнить работы до 30 апреля 2026 года.

В техзадании прописано, что проектом нужно предусмотреть здание пожарного депо со встроенной тренировочной башней (объем ориентировочно 240 м3). Общая площадь здания должна составлять от 800 до 1000 кв. метров.

Также предусмотрены тренировочная полоса с препятствиями, волейбольная площадка, площадка отдыха с беседкой, парковка.

Само здание планируется оснастить кабинетами, столовой, санитарным узлом, спортзалом, кабинетом психологической разгрузки, прачечной, складом, учебными классами, пунктом связи, комнатой отдыха дежурной смены и т. п.

"Максимальное количество размещаемых работников в дежурную смену 4 человек. Количество пожарных автомобилей в депо, 2 шт. Площадь земельного участка пожарного депо — 0,6 га. Площадь озеленения — 1655 м²", — прописано в документации к закупке.

На территории депо также предполагают разместить два резервуара для воды на 60 м³ каждый.

