Тольяттинский яхт-клуб "Химик" остается без участка

ТОЛЬЯТТИ. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ОАО "Яхт-клуб "Химик" не смогло обязать мэрию Тольятти зарегистрировать переход права на земельный участок по Лесопарковому шоссе. В удовлетворении требований компании 13 ноября отказал Арбитражный суд Самарской области.

Фото: nspd.gov.ru

Пока опубликована только резолютивная часть решения, и причины отказа не ясны. Из материалов дела следует, что "Химик" 17 октября 2024 г. заключил с администрацией города договор купли-продажи земельного участка площадью 8,3 тыс. кв. м, уплатив 4,8 млн рублей.

Сделка, судя по всему, осуществлялась в рамках неких распоряжений заместителя главы города от 20 октября 2023 г. и от 29 мая 2024 года.

Однако переход права так и не был оформлен, и яхт-клуб обратился в суд. 

По данным ИАС Seldon.Basis, ОАО "Яхт-клуб "Химик" было создано в 2006 году. Его директором выступает Михаил Медведев, возглавляющий также ООО "Тольятти запчасть". На балансе яхт-клуба находятся активы на 53,9 млн руб., выручка по итогам 2024 г. составила 3,4 млн руб., убыток - 25,8 млн рублей.

