Тольяттинский яхт-клуб "Химик" остается без участка

ОАО "Яхт-клуб "Химик" не смогло обязать мэрию Тольятти зарегистрировать переход права на земельный участок по Лесопарковому шоссе. В удовлетворении требований компании 13 ноября отказал Арбитражный суд Самарской области.

Пока опубликована только резолютивная часть решения, и причины отказа не ясны. Из материалов дела следует, что "Химик" 17 октября 2024 г. заключил с администрацией города договор купли-продажи земельного участка площадью 8,3 тыс. кв. м, уплатив 4,8 млн рублей.

Сделка, судя по всему, осуществлялась в рамках неких распоряжений заместителя главы города от 20 октября 2023 г. и от 29 мая 2024 года.

Однако переход права так и не был оформлен, и яхт-клуб обратился в суд.