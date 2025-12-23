16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минград: проект новой очереди набережной подкорректировали Авито Недвижимость: доля ипотечных сделок достигла максимума за 2025 год Появились новые эскизы самарского планетария: фото Жители старых домов на Красной Глинке определяют свое будущее Тренды кровельного рынка

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Появились новые эскизы самарского планетария: фото

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На рабочей группе в министерстве градостроительной политики с участием представителей городской администрации рассмотрели архитектурно-градостроительный облик нового корпуса музейно-выставочного центра "Самара Космическая". Об этом сообщает пресс-служба регионального минграда.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

"Проектировщиков просили предусмотреть художественную подсветку всего комплекса, а так же возможность использовать в будущем технологию видеомэппинг. Эта технология превращает реальные объекты и поверхности в динамичные экраны для видеопроекции", - отмечается в сообщении.

Напомним, в июле появилась информация о том, что строительство планетария в Самаре застопорилось из-за корректировки проекта. По словам первого заместителя главы города Юлии Ашурковой, по объекту "Самара Космическая" готовились предложения по новой концепции с новым оборудованием.

Планетарий строят возле монумента-ракеты "Союз". Вместе с ракетой он составит единый ансамбль - музейный комплекс "Самара Космическая". Планировалось, что здание планетария будет трехэтажным, еще два этажа будут уходить вглубь под землю. На крыше хотели разместить площадку для наблюдений за астрономическими явлениями и планетами Солнечной системы через телескопы.

Стройка стартовала в 2023 году. Однако фактически подрядчику удалось выполнить лишь подготовительные работы, а потом выяснилось, что нужна корректировка проекта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4