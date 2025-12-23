Появились новые эскизы самарского планетария: фото

На рабочей группе в министерстве градостроительной политики с участием представителей городской администрации рассмотрели архитектурно-градостроительный облик нового корпуса музейно-выставочного центра "Самара Космическая". Об этом сообщает пресс-служба регионального минграда.

"Проектировщиков просили предусмотреть художественную подсветку всего комплекса, а так же возможность использовать в будущем технологию видеомэппинг. Эта технология превращает реальные объекты и поверхности в динамичные экраны для видеопроекции", - отмечается в сообщении.

Напомним, в июле появилась информация о том, что строительство планетария в Самаре застопорилось из-за корректировки проекта. По словам первого заместителя главы города Юлии Ашурковой, по объекту "Самара Космическая" готовились предложения по новой концепции с новым оборудованием.

Планетарий строят возле монумента-ракеты "Союз". Вместе с ракетой он составит единый ансамбль - музейный комплекс "Самара Космическая". Планировалось, что здание планетария будет трехэтажным, еще два этажа будут уходить вглубь под землю. На крыше хотели разместить площадку для наблюдений за астрономическими явлениями и планетами Солнечной системы через телескопы.

Стройка стартовала в 2023 году. Однако фактически подрядчику удалось выполнить лишь подготовительные работы, а потом выяснилось, что нужна корректировка проекта.