Появились новые эскизы самарского планетария: фото

На рабочей группе в министерстве градостроительной политики с участием представителей городской администрации рассмотрели архитектурно-градостроительный облик нового корпуса музейно-выставочного центра "Самара Космическая". Об этом сообщает пресс-служба регионального минграда.
"Проектировщиков просили предусмотреть художественную подсветку всего комплекса, а так же возможность использовать в будущем технологию видеомэппинг. Эта технология превращает реальные объекты и поверхности в динамичные экраны для видеопроекции", - отмечается в сообщении.
Напомним, в июле появилась информация о том, что строительство планетария в Самаре застопорилось из-за корректировки проекта. По словам первого заместителя главы города Юлии Ашурковой, по объекту "Самара Космическая" готовились предложения по новой концепции с новым оборудованием.
Планетарий строят возле монумента-ракеты "Союз". Вместе с ракетой он составит единый ансамбль - музейный комплекс "Самара Космическая". Планировалось, что здание планетария будет трехэтажным, еще два этажа будут уходить вглубь под землю. На крыше хотели разместить площадку для наблюдений за астрономическими явлениями и планетами Солнечной системы через телескопы.
Стройка стартовала в 2023 году. Однако фактически подрядчику удалось выполнить лишь подготовительные работы, а потом выяснилось, что нужна корректировка проекта.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!