Вице-мэр Самары назвала недостроенный планетарий проблемным объектом

Строительство планетарий в Самаре застопорилось из-за корректировки проекта. Некоторые данные о ходе работ во вторник, 15 июля, на совещании регионального правительства озвучила первый заместитель главы города Юлия Ашуркова.
"Два наших проблемных знаменитых объекта. Продолжается их проектирование. Это "Самара Космическая", о которой мы много раз говорили, там продолжается его экспертиза, готовятся предложения по новой концепции с новым оборудованием", — сообщила Юлия Ашуркова.
Планетарий строят около монумента-ракеты "Союз". Он составит единый ансамбль с музейным комплексом "Самара Космическая". Планировалось, что здание планетария будет трехэтажным, еще два этажа будут уходить вглубь под землю. На крыше хотели разместить площадку для наблюдений за астрономическими явлениями и планетами Солнечной системы через телескопы.
Стройка стартовала в 2023 году. Однако подрядчику фактически удалось выполнить лишь подготовительные работы. Выяснилось, что нужна корректировка проекта.
"Корректировки связаны с техническими требованиями и необходимостью размещения высокотехнологичного специализированного оборудования. Контроль за выполнением всех этапов проекта осуществляется всеми надзорными органами, включая правительство Самарской области, с целью обеспечения результативности и достижения намеченных планов. Все процессы идут в соответствии с обновленным графиком, с учётом необходимых корректировок", — комментировали представители регионального минстроя в ответ на обращения жителей в соцсетях.
Вторым проблемным объектом, по словам первого вице-мэра, является ДК им. Кирова:
"Мы сейчас завершаем контракт с подрядчиком, но уже понимаем о том, что на следующих этапах необходимо будет допроектировать и реконструировать этот объект".
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????