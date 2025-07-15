Вице-мэр Самары назвала недостроенный планетарий проблемным объектом

Строительство планетарий в Самаре застопорилось из-за корректировки проекта. Некоторые данные о ходе работ во вторник, 15 июля, на совещании регионального правительства озвучила первый заместитель главы города Юлия Ашуркова.

"Два наших проблемных знаменитых объекта. Продолжается их проектирование. Это "Самара Космическая", о которой мы много раз говорили, там продолжается его экспертиза, готовятся предложения по новой концепции с новым оборудованием", — сообщила Юлия Ашуркова.

Планетарий строят около монумента-ракеты "Союз". Он составит единый ансамбль с музейным комплексом "Самара Космическая". Планировалось, что здание планетария будет трехэтажным, еще два этажа будут уходить вглубь под землю. На крыше хотели разместить площадку для наблюдений за астрономическими явлениями и планетами Солнечной системы через телескопы.

Стройка стартовала в 2023 году. Однако подрядчику фактически удалось выполнить лишь подготовительные работы. Выяснилось, что нужна корректировка проекта.

"Корректировки связаны с техническими требованиями и необходимостью размещения высокотехнологичного специализированного оборудования. Контроль за выполнением всех этапов проекта осуществляется всеми надзорными органами, включая правительство Самарской области, с целью обеспечения результативности и достижения намеченных планов. Все процессы идут в соответствии с обновленным графиком, с учётом необходимых корректировок", — комментировали представители регионального минстроя в ответ на обращения жителей в соцсетях.

Вторым проблемным объектом, по словам первого вице-мэра, является ДК им. Кирова:

"Мы сейчас завершаем контракт с подрядчиком, но уже понимаем о том, что на следующих этапах необходимо будет допроектировать и реконструировать этот объект".