16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре планируют открыть три сезонных ярмарки: адреса Проект строительства новой набережной в Самаре упростили Вице-мэр Самары назвала недостроенный планетарий проблемным объектом Себестоимость проезда в трамваях Самары оценили в 300 рублей На инфраструктуру для трамваев и троллейбусов в Самаре требуется 27 млрд рублей

Общество

Вице-мэр Самары назвала недостроенный планетарий проблемным объектом

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 99
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Строительство планетарий в Самаре застопорилось из-за корректировки проекта. Некоторые данные о ходе работ во вторник, 15 июля, на совещании регионального правительства озвучила первый заместитель главы города Юлия Ашуркова.

"Два наших проблемных знаменитых объекта. Продолжается их проектирование. Это "Самара Космическая", о которой мы много раз говорили, там продолжается его экспертиза, готовятся предложения по новой концепции с новым оборудованием", — сообщила Юлия Ашуркова.

Планетарий строят около монумента-ракеты "Союз". Он составит единый ансамбль с музейным комплексом "Самара Космическая". Планировалось, что здание планетария будет трехэтажным, еще два этажа будут уходить вглубь под землю. На крыше хотели разместить площадку для наблюдений за астрономическими явлениями и планетами Солнечной системы через телескопы.

Стройка стартовала в 2023 году. Однако подрядчику фактически удалось выполнить лишь подготовительные работы. Выяснилось, что нужна корректировка проекта.

"Корректировки связаны с техническими требованиями и необходимостью размещения высокотехнологичного специализированного оборудования. Контроль за выполнением всех этапов проекта осуществляется всеми надзорными органами, включая правительство Самарской области, с целью обеспечения результативности и достижения намеченных планов. Все процессы идут в соответствии с обновленным графиком, с учётом необходимых корректировок", — комментировали представители регионального минстроя в ответ на обращения жителей в соцсетях.

Вторым проблемным объектом, по словам первого вице-мэра, является ДК им. Кирова:

"Мы сейчас завершаем контракт с подрядчиком, но уже понимаем о том, что на следующих этапах необходимо будет допроектировать и реконструировать этот объект".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Как производят "Простоквашино" в Самаре

Как производят "Простоквашино" в Самаре

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3