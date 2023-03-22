Самарский планетарий станет центром притяжения туристов

Проект строительства самарского планетария обсудили в правительстве региона. В совещании, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, приняли участие министр культуры области Ирина Калягина, руководитель департамента культуры Самары Татьяна Шестопалова, директор проектной организации Александр Ткаченко, руководитель Ассоциации планетариев Андрей Лобанов.
"Мы хотим построить яркий, интересный объект, который станет центром притяжения туристов и жителей Самарской области, подчеркнет закрепившийся за Самарой статус космической столицы и, конечно, разбудит интерес к космосу, астрономии и физике у многих мальчишек и девчонок", - отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов.
Планетарий появится в знаковом для самарцев месте - возле монумента-ракеты "Союз" и позднее составит единый ансамбль с действующим музейным комплексом "Самара космическая". Общая площадь музейного корпуса составит порядка 2,2 тыс. кв. м.
Здание планетария будет трехэтажным, еще два этажа будут уходить вглубь под землю. Кровля здания также будет открыта для посетителей: там разместится площадка для наблюдений за астрономическими явлениями и планетами Солнечной системы через телескопы.
Проектом предусмотрены: студия для изучения космонавтики и астрономии на 30 посадочных мест, конференц-зал, фондохранилище просторная зона гостеприимства - фойе, вестибюль, гардероб, сувенирный магазин, а также зона общественного питания - кафе на 40 посадочных мест. Основное место в планетарии займет звездный зал с высоким 18-метровым куполом-экраном. В помещении одновременно смогут находиться 228 человек. Снаружи часть здания, включающая купол, будет похожа на одну из планет Солнечной системы.
На совещании обсудили технические средства, которые позволят построить впечатляющую модель звездного неба в полном соответствии с научной картиной мира. Руководитель Ассоциации планетариев Андрей Ткаченко отметил, что планируется совместить две технологии: классический оптико-механически проектор и цифровую систему. Это позволит не только получить точную картинку всех видимых человеческим глазом звезд, но и "приближать" отдельные участки "звездного неба", чтобы зрители могли рассмотреть их подробнее.
Экспозиции планетария расскажут об этапах освоения космоса, выдающихся ученых, конструкторах, первооткрывателях, космонавтах, которые внесли большой вклад в развитие астрономии и космонавтики.
В проекте учтены и потребности маломобильных посетителей: здание оборудуют специальными пассажирскими лифтами для обеспечения доступа на все этажи здания инвалидов на креслах-колясках с сопровождающими.
В настоящее время продолжается активная работа по формированию фондов, разработке содержательного наполнения комплекса.
Виктор Кудряшов призвал авторов проекта учесть интересы самых юных посетителей планетария, предусмотреть игровые помещения и зоны активностей для детей.
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.