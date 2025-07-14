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Образование Общество

Русская инженерная школа приглашает на семинар "Человек будущего: развилка выбора"

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Транспорт будущего" приглашает на семинар русской инженерной школы "Человек будущего: развилка выбора".

22 июля на семинаре выступит Сергей Иванов, исполнительный директор "ЭФКО" (одного из крупнейших производителей продуктов питания), автор телеграм-канала "Сергей Иванов из ЭФКО", блогер и марафонец.

Вопросы, на которые автор вместе с участниками попробует найти ответы:

  • Как технологии сегодня меняют контекст существования человека?
  • Если труд теряет ценность, а человек из производственных процессов и вовсе выключается, возникает вопрос: в каком будущем окажется сегодняшний студент? И какие знания с навыками ему в этом будущем точно помогут состояться?

22 июля в Инженерном училище НПЦ БАС "Самара".

Время: 17.00–19.00,

Участие бесплатно.

Регистрация на семинар.

Автобусы отправятся в 16:00 с парковки возле центрального входа в торговый центр "Парк Хаус".

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