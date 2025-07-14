Русская инженерная школа приглашает на семинар "Человек будущего: развилка выбора"

Компания "Транспорт будущего" приглашает на семинар русской инженерной школы "Человек будущего: развилка выбора".
22 июля на семинаре выступит Сергей Иванов, исполнительный директор "ЭФКО" (одного из крупнейших производителей продуктов питания), автор телеграм-канала "Сергей Иванов из ЭФКО", блогер и марафонец.
Вопросы, на которые автор вместе с участниками попробует найти ответы:
- Как технологии сегодня меняют контекст существования человека?
- Если труд теряет ценность, а человек из производственных процессов и вовсе выключается, возникает вопрос: в каком будущем окажется сегодняшний студент? И какие знания с навыками ему в этом будущем точно помогут состояться?
22 июля в Инженерном училище НПЦ БАС "Самара".
Время: 17.00–19.00,
Участие бесплатно.
Автобусы отправятся в 16:00 с парковки возле центрального входа в торговый центр "Парк Хаус".
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения