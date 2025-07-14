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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Спасатели помогли шести самарцам, с которыми приключилась беда

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За минувшие выходные Поисково-спасательная служба Самарской области работала на воде и правом берегу Волги.

Утром 12 июля они искали 48-летнего мужчину, который пропал в районе Орловского пляжа. В ходе обследования акватории мужчина был обнаружен спасателями около Речного вокзала в Самаре. Эта история закончилась благополучно: его подняли на борт и доставили до берега.

В 12:25 спасателями ПСП "Центральная" была осуществлена эвакуация 36-летнего мужчины без сознания с остановочного пункта Проран. Пострадавший на спасательном катере был доставлен на территорию спасстанции и передан бригаде скорой помощи.

В 15:07 спасатели ПСС СО приняли участие в ликвидации последствий урагана в Красноглинском районе на турбазе "Салют".

В 15:28 Спасатели ПСП "Поляна им. Фрунзе" экстренно переправили с правого берега Волги из с. Подгоры мужчину с подозрением на сердечную недостаточность. В 16:26 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи.

В 16:22 спасателям поступил вызов о потерявшемся ребенке на Нижнем пляже острова Поджабный. Дежурная смена приступила к осмотру прибрежной линии. В ходе поисков ребенок нашелся.

В 22:50 спасатели Поисково-спасательного отряда города Сызрань выходили на акваторию реки Волги для оказания помощи терпящим бедствие на катере в результате поломки лодочного мотора.

В воскресенье, 13 июля, в 16:30 спасатели провели транспортировку с пристани Шелехметь на левый берег Волги женщины с переломом ноги для передачи врачам "скорой". 

Ранее МЧС сообщали о пяти погибших жителей региона на воде. В спасательных работах также принимали участие сотрудники ПСС Самарской области. 

В 11:00 13 июля водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поисковые работы утонувшего ребенка на р. Большой Кинель в районе п. Подбельск Похвистневского района Самарской области.

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