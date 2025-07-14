Пять человек погибли в реках Самарской области за выходные

В выходные, 12-13 июля, в водоемах Самарской области погибли пять человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Так, 12 июля на Волге, в Красноглинском районе Самары перевернулся самодельный плавучий дом. Пять человек спасли, одна женщина погибла. В Ленинском районе из Волги подняли тело неизвестного.

Возле с. Ягодное Ставропольского района утонул в Волге 69-летний мужчина.

13 июля в пос. Гранный (Новокуйбышевск) утонул 41-летний мужчина. А в с. Мочалеевка Похвистневского района в реке Большой Кинель погиб 18-летний юноша.

Кроме того, в Ленинском районе Самары смогли спасти 21-летнего парня.

Всего же с начала купального сезона в Самарской области зафиксировано 28 происшествий на воде, погибли 20 человек, включая двух детей.