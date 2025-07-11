До 15 июля открыт прием заявок на участие в программе "Земский работник культуры"

До 15 июля продолжается прием заявок на участие в программе "Земский работник культуры". Это возможность переехать на работу в село или небольшой город, получить до 2 миллионов рублей на обустройство жизни и внести вклад в развитие страны.

Программа "Земский работник культуры" была запущена в 2025 году по поручению президента России как продолжение успешных проектов "Земский доктор" и "Земский учитель". Теперь поддержку получают и работники культуры — библиотекари, музейные сотрудники, руководители творческих коллективов, специалисты домов культуры, преподаватели дополнительного образования.

Реализация программы напрямую соответствует целям и задачам национального проекта "Семья", направленного на повышение качества жизни для семей, в том числе в сельской местности. Культура играет в этом ключевую роль: доступ к творчеству, традициям, досугу и образованию помогает формировать сильное, устойчивое сообщество.

В программе принимают участие 87 регионов России — все, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Для будущих земских работников культуры доступно свыше 4,5 тысячи вакансий из более чем 2,5 тысячи организаций.

Размер выплаты зависит от региона. Тем, кто решит переехать в села и малые города ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, а также в регионы Дальнего Востока, будет выплачено 2 миллиона рублей. В остальных субъектах — 1 миллион рублей.

"Программа дает возможность специалистам в сфере культуры переехать в сельскую местность или в малонаселенные пункты. Но помимо финансовой поддержки, огромную роль играет и внимание муниципалитетов, которые стараются предоставить жилье, дополнительные социальные гарантии. Это одна из мер, которая должна сработать эффективно. Этот год — пилотный для региона, поэтому мы привлекаем пока 15 таких специалистов", — поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Программа направлена на то, чтобы сделать культурную жизнь в селах и малых городах доступной, современной и разнообразной. Она уже работает, и сегодня главное — не упустить шанс стать ее частью.