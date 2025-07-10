Ударили в бубен: под Самарой стартовал интенсив для будущих IT-специалистов VSFI 2025

Более 100 студентов из Москвы, Ижевска, Владивостока, Томска, Волгограда, Чебоксар, Самары приехали на XIII ежегодный тренинг-интенсив VSFI. Это уникальное по своему формату мероприятие, посвященное системному администрированию и основам DevOps, проходит с 7 по 13 июля при поддержке министерства цифрового развития и связи Самарской области, ПГУТИ, Самарского университета.

Для участников VSFI организаторы традиционно подготовили насыщенную программу.

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025 Доклады и воркшопы по современным DevOps-практикам, администрированию и эксплуатации инфраструктуры; практика работы с ключевыми инструментами, в числе которых Docker, Linux, CI/CD, Prometheus, Grafana, Loki. Вот далеко не полная программа интенсива VSFI для будущих разработчиков и программистов, который с 7 по 13 июля проходит в Самарской области. На турбазе ПГУТИ «Озерки» собрались более 100 студентов из Москвы, Ижевска, Владивостока, Томска, Волгограда, Чебоксар, Самары приехали на XIII ежегодный тренинг-интенсив VSFI. Это уникальное по своему формату мероприятие, посвященное системному администрированию и основам DevOps, поддерживают министерство цифрового развития и связи Самарской области, ПГУТИ, Самарского университета. Интенсив позволяет ребятам показать свои знания в практической плоскости, что максимально ценно для каждого студента. Кроме того, VSFI является своего рода карьерным трамплином, потому что на интенсиве в качестве спонсоров представлены потенциальные работодатели. Интенсив делится на 2 больших блока: обучение и соревнования. Участникам предстоит развернуть и защитить работающую инфраструктуру в полевых условиях. Команде-победителю вручат настоящий шаманский бубен, который символизирует мастерство системного администратора. В какой атмосфере проходит VSFI, смотрите в нашем фоторепортаже. Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Началась она с развлекательного квеста в день заезда 7 июля.

"Мы поделили ребят на команды, чтобы они все перезнакомились, подвигались. Было несколько заданий, победителям квеста вручили подарки", — рассказал руководитель Самарского филиала компании "РТК-Солар" Артем Сафонов.

8 июля состоялось официальное открытие интенсива. Приветственные слова будущим айтишникам сказали представители вузов региона и компаний, оказывающих поддержку в организации соревнований.

А министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич ударил в настоящий шаманский бубен — символ мастерства системного администратора (его же в качестве награды получает команда-победитель — Прим. ред.) — и официально дал старт VSFI.

Автор Юлия Зиганшина

Автор фото: Юлия Зиганшина

"Это мероприятие позволяет ребятам показать свои знания в практической плоскости, что максимально ценно для каждого студента. Кроме того, VSFI является своего рода карьерным трамплином, потому что на интенсиве в качестве спонсоров представлены потенциальные работодатели. Рад, что соревнования такого высокого уровня проходят в Самарской области. Это вполне заслуженно, поскольку в нашем регионе представлено несколько вузов, которые готовят специалистов по ИТ-технологиям. И уровень подготовки самарских студентов достаточно высокий: они достойно представляют наш регион на уровне страны", — отметил Виктор Злобич.

Далее ребят ждали доклады и воркшопы по современным DevOps-практикам, администрированию и эксплуатации инфраструктуры; практика работы с ключевыми инструментами, в числе которых Docker, Linux, CI/CD, Prometheus, Grafana, Loki.

Автор фото: Юлия Зиганшина

"Специалисты из разных ИТ-компаний делятся собственным опытом, какими-либо историями из жизни, задачами, которые им приходилось решать в своей практике, предлагают студентам попробовать себя в решении этих задач, подсказывают им, помогают, направляют. И после уже как раз на самих соревнованиях мы предлагаем ребятам проверить, насколько они усвоили тот материал, который им дали. И в рамках соревнований они сталкиваются с примерно похожими проблемами, которые были описаны в рамках лекций. Таким образом материал можно сначала его понять, попробовать ручками, а потом еще и самому догадаться, что именно применять из того, что ты выучил", — поделился информацией куратор соревнований VSFI Павел Шиверов.

Автор фото: Юлия Зиганшина

Еще одной фишкой VSFI является площадка, на которой он проходит. Это турбаза Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики "Озерки" на берегу водоема в живописном лесу Красноярского района. Выбор места не случаен.

"Мы специально вывозим ребят на природу, поскольку практический материал в таких условиях усваивается гораздо лучше, это уже проверено за те 13 лет, в которые мы проводим VSFI. И еще этому способствует дружеская атмосфера равноправия, которую мы здесь создаем. Например, у нас принципиально нельзя обращаться к организатору на "вы", здесь все на "ты" между собой общаются. Вечером — встречи у костра в неформальной обстановке. Во время лекций есть лекторы, есть слушатели, в остальное время — все существуют совместно в этом прекрасном месте", — рассказал Павел Шиверов.

Система оценки работы участников на VSFI — комбинированная. Некоторые задания проверяет робот и присваивает баллы каждому студенту. А есть задачи, по которым предусмотрена экспертная оценка.

"Любую задачу можно решить разными способами. Вопрос в том, как участники это сделают. Но в целом, конечно, решающим будет и то, сколько задач ребята успели решить на момент закрытия соревнований", — пояснил Павел Шиверов.

Среди участников соревнований есть новички. Студент 2 курса ПГУТИ Богдан Александров впервые пробует свои силы на VSFI.

Автор фото: Юлия Зиганшина



"Я бы хотел развиваться в направлении DevOps-разработки. Поэтому и приехал сюда — чтобы набраться знаний, познакомиться со сверстниками и специалистами по своему направлению. Хочу научиться администрировать сети и настраивать их", — поделился своими планами студент.

А команда из трех девушек из Ижевского государственного университета уже участвовала в интенсиве.

Девушки учатся на 3 курсе по специальности "Информационная безопасность".

"Мы приехали из-за атмосферы, ради которой хочется отложить все свои дела и приехать", — сказала одна из участниц команды Аделия Абрарова.

Автор фото: Юлия Зиганшина

"В прошлом году мы получили здесь много знаний, потому что каждый день мы посещали лекции. А после окончания лекций состоялись соревнования, где мы как раз-таки и применили навыки, которые усвоили во время лекций. Потом эти знания еще пригодились на практике, на работе. В этом году будут другие темы, и мы за год подкачались, скажем так. Поэтому, думаю, победа не так далека, как в прошлом году", — добавила ее коллега по команде Ульяна Черемных.

Девушки рады новым знакомствам, так как состав участников по сравнению с прошлым интенсивом, изменился.

"Мы встретились и с теми ребятами, с которыми познакомились в прошлом году. И они тоже выросли в своих компентенциях, с ними очень интересно общаться", — добавила Ульяна.

Кульминацией интенсива станут соревнования. Они пройдут 11 и 12 июля. Участникам VSFI предстоит развернуть и защитить работающую инфраструктуру в полевых условиях.

Еще больше фото с VSFI — в нашем большом фоторепортаже.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.