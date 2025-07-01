Самарский политех вошел в топ-15 вузов-участников всероссийского конкурса "Стартап как диплом"

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ "Стартап как диплом". Самарский политех признан одним из лучших университетов страны, лидером в области системной работы по развитию студенческих стартапов.

"Финал конкурса — значимое мероприятие для всей страны, — отметил заведующий кафедрой "Автоматизация и управление технологическими процессами" кандидат технических наук Сергей Сусарев. — Самарский политех отметили за высокую вовлеченность, устойчивые результаты и системную работу по развитию программы. Большую поддержку мы получаем от Минобрнауки России и технологических партнеров".

В этом году на главный студенческий конкурс в сфере технологического предпринимательства "Стартап как диплом" поступило более 900 заявок. В финал попали лишь 15 проектов со всей страны, в том числе — из Самарской области.

"Задача областного Правительства во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым — не просто поддерживать такие проекты, но и выводить их на рынок. И мы работаем со стартапами комплексно, помогая финансированием, экспертизой, инфраструктурой, доступом к технологическим решениям, поиском потенциальных заказчиков. Чтобы поддерживать талантливых ребят с их амбициозными проектами мы также создали в регионе Фонд поддержки технологического предпринимательства", — подчеркнул вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

Победителем программы стала работа студентки института автоматики и информационных технологий Самарского политеха Карины Ерохиной. Под руководством Сергея Сусарева девушка разработала проект автоматизированной системы мониторинга, которая в онлайн-режиме контролирует загрузку снегоуборочной машины СМ-2 на железнодорожных путях. Сейчас в СМ-2 нет подсчета погруженного снега — его уровень определяют, что называется, на глаз.

Между тем, контролировать массу загруженного снега важно, так как при перегрузе машины транспортная лента может оборваться. В то же время недогруз приводит к увеличению выездов за снегом, а значит — к росту расходов. По задумке Карины Ерохиной, встроенная подсистема оценки загрузки машины снегом в автоматическом режиме, с помощью ультразвуковых датчиков сможет определить уровень загрузки снега, а интеллектуальная подсистема подсчета снега — спрогнозировать оценку полной загрузки. Избежать поломок позволит контроль нагрузки и защиты электродвигателей конвейеров.

"Систему мониторинга мы разработали для машин, которые убирают снег на железнодорожных путях. Но сейчас мы хотим более глубоко изучить рынок и рассмотреть различные варианты интеграции данной системы, например, для уборки снега на взлетно-посадочных полосах в аэропортах", — пояснила Карина Ерохина.

В топ-50 лучших работ конкурса вошел проект еще одного студента института автоматики и информационных технологий Евгения Кайзерова "Разработка системы мониторинга помещений с использованием БПЛА "InDrone".

Антон Еремин, доктор технических наук, проректор по научной работе Самарского политеха:

"Для нас программа "Стартап как диплом" представляет большой интерес. В Самарском политехе выстроена непрерывная траектория подготовки и разработки студенческих проектов на протяжении всего срока обучения. Получив на первом курсе конкретную тему, студент начинает ее развивать и с каждым семестром повышает уровень готовности технологий. Так что защита диплома в формате стартапа, то есть готового микро-бизнеса, — финальная стадия этого процесса. С экономической точки зрения, высокий уровень проработки таких проектов дает возможность быстрого внедрения предложенной идеи. Как правило, у дипломных работ-стартапов уже есть индустриальные партнеры, готовые поддержать наших выпускников".