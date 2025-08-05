В Самаре прошел IV Открытый чемпионат ПГУТИ по дрон-рейсингу. Мероприятие, организованное вузом совместно с федеральным проектом "Цифровая Россия", собрало талантливых участников, готовых покорять новые технологические горизонты.

Чемпионат стал площадкой не только для ярких соревнований, но и для развития перспективных направлений в сфере беспилотных технологий. Молодые инженеры и пилоты состязались в виртуальном пространстве, демонстрируя мастерство управления дронами с помощью профессиональных симуляторов.

Ректор ПГУТИ Вадим Ружников подчеркнул: "Уникальность нашего соревнования заключается в объединении образовательной составляющей и спортивного азарта. Мы готовим молодых профессионалов, способствующих развитию цифровых технологий и улучшению качества жизни наших граждан".

С 2022 г. университет проводит эти соревнования, чтобы популяризировать IT- и инженерные специальности среди молодежи. В этом году к инициативе присоединился проект "Цифровая Россия", что позволило расширить масштабы события.

Главная цель турнира заключалась в развитии инновационного направления беспилотных технологий среди молодежи региона, привлечении внимания общественности к новым технологиям и популяризации беспилотных авиационных систем.

Организаторы подчеркнули важность подготовки кадров нового поколения, готовых решать современные технологические задачи цифровой экономики страны.

Координатор партпроекта "Цифровая Россия" в Самарской области Алексей Салмин отметил: "Дрон-рейсинг помогает развивать компетенции, необходимые для успешной реализации стратегических направлений развития нашей страны, включая цифровизацию различных отраслей экономики".

Четвертый открытый чемпионат ПГУТИ стал важным этапом формирования кадрового потенциала региона и продвижением инновационных решений в жизнь общества.

Чемпионат подтвердил: высокие технологии — это не только наука, но и спорт, амбиции и путь к профессиям будущего. Впереди — новые старты и инновационные решения, которые изменят нашу реальность, уверены активисты самого "цифрового" проекта "Единой России".

В Народной программе партии "Единая Россия" особое внимание уделено роли цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект "Цифровая Россия" направлен на поддержку и развитие российских IT-компаний и сервисов, а также обеспечение доступной цифровой среды для всех пользователей.