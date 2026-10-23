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В Самарской области обновили состав общественного совета партпроекта "Новая школа"

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании в региональном исполнительном комитете "Единой России" собравшиеся подвели итоги уже проделанной работы - от ремонта школ и детсадов до патриотических акций - и определили, какие задачи предстоит решать в новом учебном году.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

23 октября состоялось заседание общественного совета федерального проекта "Новая школа" партии "Единая Россия". Был утвержден новый состав совета из 18 человек - представителей министерств образования, культуры и строительства, депутатского корпуса, вузов, школ, детсадов и учреждений допобразования.

Заседание открыли руководитель регионального исполкома Ирина Петшик и региональный координатор проекта, директор МБОУ "Гимназия №3" Светлана Ильина. В работе совета приняли участие министр образования Самарской области Виктор Акопьян, руководитель управления строительства объектов регионального значения Андрей Хрущев, а также депутаты Губернской думы и Думы Самары и руководители образовательных учреждений.

Повестка заседания включила изменение состава совета, план реализации проекта на 2026-2027 учебный год, ход инфраструктурных направлений и общественного контроля, патриотические и просветительские инициативы, такие как "Парта Героя", "Лица Героев", "Киноуроки в школах России" и другие, а также информационное сопровождение проекта.

Министр образования Виктор Акопьян сообщил, что в 2026 г. ремонт, оснащение и благоустройство проведены в 335 зданиях образовательных организаций, а в 2027 г. планируются ремонт и оснащение 29 зданий "под ключ".

Он также рассказал, что во всех школах области реализуется проект "Киноуроки в школах России и мира", а в 2025-2026 учебном году Самарская область заняла первое место в общероссийском рейтинге - самарские педагоги набрали 85,38 балла.

"В рамках "Парты Героя" в школах региона открыто 1359 парт, из них 37 - в 2026 году, 189 посвящены Героям СВО. По проекту "Лица Героев" оформлены пространства в 74 школах, на фасады двух школ нанесены муралы в честь Героев СВО", - поделился результатами работы в других направлениях Виктор Акопьян.

"За каждой цифрой - живая работа с детьми, и это главное. Для нас важно, чтобы все, что мы делаем, оставалось в памяти ребенка и формировало его отношение к истории своей страны, а проект не превращался в отчетность, а действительно воспитывал ", - подчеркнула координатор партпроекта в регионе Светлана Ильина.

Отдельный блок повестки был посвящен региональной составляющей проекта - мероприятиям, которые проводятся в Самарской области в рамках "Новой школы" и часть которых уже вышла на федеральный уровень. Среди них - международный патриотический проект "Парад Памяти", его представляет руководитель регионального отделения РВИО Инна Жичкина, фестиваль родительских хоров "Крылатое эхо Победы", региональные конкурсы "Родитель года" и "Команда года", Всероссийский форум "Педагогическая гавань" и Всероссийский конкурс "Рисуем Победу".

В Народной программе партии "Единая Россия" особое внимание уделено созданию современных условий для обучения и воспитания детей. Партийный проект "Новая школа" направлен на развитие инфраструктуры общего и среднего профессионального образования, включая строительство и капитальный ремонт школ, оснащение их современным оборудованием, а также патриотическое воспитание и формирование гражданской идентичности у подрастающего поколения.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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