В районах и городах Самарской области прошли торжественные мероприятия ко Дню учителя

Активисты местных отделений "Единой России" чествовали педагогов, ветеранов педагогического труда и наставников, чей вклад в развитие образования региона заслуживает особой признательности. Праздничные встречи и церемонии награждения охватили всю губернию.

В Похвистневскиом районе секретарь местного отделения партии Александр Шахвалов на планерке поздравил педагогов, внесших особый вклад в развитие образования района. Благодарственные письма и цветы получили директор школы-интерната с. Малый Толкай Татьяна Самойлова и начальник Похвистневского отдела образования Наталья Аверина.

"Учитель - это не просто профессия, а призвание, требующее огромной самоотдачи и любви к детям. Особенно ценно, когда педагоги становятся настоящими лидерами и берут на себя ответственность за развитие родного края", - отметил Александр Шахвалов.

Торжественное мероприятие прошло в районном Доме культуры "Дружба" Сергиевского района. Первый замглавы района, заместитель секретаря местного отделения партии Роман Крупин поблагодарил педагогическое сообщество за верность долгу и вручил педагогам благодарственные письма за активную жизненную позицию.

"Педагогический труд - важнейшая социальная миссия. Терпение, забота и высокий профессионализм учителей выступают основой профессиональных достижений каждого россиянина и фундаментом развития страны", - подчеркнул Роман Владимирович.

Теплые слова поздравлений прозвучали и в адрес педагогов Новокуйбышевска. Местное отделение партии поблагодарило учителей за мудрость, терпение и "большое сердце, в котором находится место для каждого ученика".

Депутат Госдумы Александр Фетисов присоединился к поздравлениям, отметив особую атмосферу этого праздника: "Для меня он - настоящий, а не просто календарный праздник. С цветами, искренними поздравлениями и огромным чувством признательности к тем, кто отдает детям свои знания, жизненный опыт и душевное тепло. Когда я говорю о педагогах, в памяти всплывает картина: выпускники прощаются со школой, уходят во взрослую жизнь, а их учителя украдкой смахивают слезы. Они обязательно будут скучать, ведь для них нет одинаковых детей - каждый неповторим и каждый требует своего подхода, который педагоги всегда находят".

"Единая Россия" не ограничивается словами благодарности: поддержка учителей закреплена в Народной программе партии как один из ключевых приоритетов. Работа по защите интересов педагогов и созданию условий для их профессионального развития ведется на системной основе.