"Бизнес и власть": как локальная инициатива из Самары выросла в федеральный форум

В пресс-центре "Самарской газеты" дали старт подготовке юбилейного форума "Бизнес и власть: региональные стратегии развития", который 2 октября соберет в Торгово-промышленной палате РФ в Москве тех, кто определяет экономическую повестку регионов.

Модератором встречи выступила руководитель пресс-центра "Самарской газеты" Анжелика Потеряхина. Разговор получился не протокольным — живым, искренним, с вопросами, на которые не всегда есть простые ответы.

Первым взял слово генеральный директор Института Максим Кануев. Он сразу обозначил: выбор Самары для пресс-конференции — не формальность.

"Самарская область — родина первых проектов Института. Именно здесь в 2021 году стартовала "Школа муниципального депутата", здесь прошли первые модули "Школы GR". Сегодня мы возвращаемся, чтобы рассказать, как локальная инициатива выросла в федеральное событие", — сказал он.

За пять лет Институт прошел путь, который измеряется не годами, а результатами: более 1000 выпускников образовательных проектов, сеть представительств в 10+ регионах, деловые миссии в Китай, Узбекистан и Беларусь.

Вице-президент Ассоциации специалистов по протоколу и этикету Анастасия Квашина, директор по развитию и взаимодействию с регионами АНО "Институт регионального и муниципального развития", добавила: на форуме будут представлены не только федеральные эксперты, но и делегации из Узбекистана, Беларуси и Китая.

"Мы будем представлять диалог между всеми нашими партнерами. На секции региональных стратегий разберем лучшие практики, в том числе самарского бизнеса, который уже вышел на рынки Узбекистана, Беларуси и работает с Китаем", — подчеркнула она.

Бизнес-омбудсмен Самарской области, координатор проекта "Предпринимательство" партии "Единой России" Эдуард Харченко назвал форум "возможностью слышать и услышать друг друга" и честно признался: пять лет назад все начиналось "с некоторым недоверием".

"Форум даст возможность взаимодействовать с дружественными к России странами. На площадке будут найдены новые возможности, и это позволит Самаре и Самарской области улучшить показатели в национальном рейтинге. Сейчас мы на 18 месте, и мы проводим работу над ошибками", — отметил Харченко.

Он также подчеркнул роль Института в консолидации регионального сообщества: "Институт дает возможность сплотить людей в регионе. Это не просто площадка для разговоров — это среда, где рождаются реальные дела".

Андрей Фомичев, вице-президент ТПП Самарской области, был не менее категоричен: за пять лет качество диалога между бизнесом и властью изменилось кардинально.

"Сегодня появляются площадки, где можно говорить открыто, появляются люди, которые умеют слушать, и механизмы, которые работают", — сказал он.

Алексей Ульянин, региональный руководитель ОПОРЫ России, подчеркнул: форум — это "не протокольное событие, а рабочая площадка, где независимая экспертиза находит прямой выход к лицам, принимающим решения".

Ринат Минтагиров, депутат думы г. о. Кинель, говорил о преемственности: "Мы показываем, что Самарская область — не просто точка старта, а активный участник федеральной повестки. Я жду от форума конкретных договоренностей, чтобы после 2 октября мы могли сказать: вот эти проекты запущены, вот эти партнерства созданы".

У каждого слушателя образовательных проектов "Института" есть своя история успеха. Как у Павла Скворцова — выпускника "Школы муниципального депутата" и "Школы дипломатии", а сегодня — руководителя ИИ-проекта "Ключник".

"Я пришел как инженер, а вышел как управленец, который понимает, как упаковать технологию в продукт, понятный бизнесу и власти. Сегодня я руковожу ИИ-проектом "Ключник" — и навыки, полученные в Школе, помогают мне каждый день", — рассказал он.

У руководителей "Центра Добровольских. Психология и Право" — Алексея и Надежды — своя история развития и успеха. Алексей, адвокат с двадцатилетним стажем, признался: "Причиной потери бизнеса была не ошибка в договоре, а состояние самого предпринимателя. Страх. Выгорание. Право защищает активы, но если предприниматель не готов управлять этими активами, никакие юридические механизмы не сработают".

Надежда добавила: "Развитие территорий — это не только инфраструктура и инвестиции, но и люди. Их психологическая устойчивость, способность к диалогу, готовность к переменам. Институт создал уникальную площадку, где бизнес, власть и эксперты говорят на одном языке. Мы рады быть частью этого сообщества".

Форум "Бизнес и власть: региональные стратегии развития" состоится 2 октября 2026 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (Москва, ул. Ильинка, 6/1) при поддержке проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия" в Самарской области. В программе — пленарная дискуссия, две тематические секции, подписание партнерских соглашений и запуск специального проекта "Ворота в Арктику".Регистрация участников и аккредитация СМИ открыты на сайте до 30 сентября.

Самара сказала свое слово. Теперь слово — за Москвой.