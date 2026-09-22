У избирательного участка под Самарой для военного летчика организовали парад с участием духового оркестра

19 сентября у избирательного участка в селе Екатериновка Самарской области организовали персональный парад в честь 70-летия военного летчика, ветерана боевых действий в Афганистане Андрея Попкова, который вместе с легендарной 9-й ротой участвовал в операции «Магистраль» по прорыву к блокированному Хосту и спасению тысяч его жителей от голода.
Мини-парад для ветерана, удостоенного Ордена Красной Звезды за личное мужество и отвагу, проявленные в ходе операции «Магистраль», был организован руководством Безенчукского района в рамках Всероссийской акции «Парад в честь юбилея Защитника Отечества», направленной
на поддержку ветеранов, патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.
В персональном чествовании приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, военный духовой оркестр Самарского гарнизона, юнармейцы, творческие коллективы и жители села. К поздравлению ветерана присоединились члены избирательной комиссии, избиратели и наблюдатели. Атмосфера у избирательного участка на несколько минут стала
по-настоящему праздничной. Одним из самых ярких моментов стало совместное исполнение участниками Государственного гимна Российской Федерации и песни «Служить России». Для Андрея Попкова также прозвучали попурри на волжские темы, «Военный марш» Георгия Свиридова, вальс
«На сопках Маньчжурии» Ильи Шатрова и инструментальная версия песни «Пусть бегут неуклюже». После мини-парада праздничная программа продолжилась в актовом зале.
"Я пришел на участок исполнить свой гражданский долг, а здесь меня встретил настоящий праздник. Столько людей, оставив свои дела, пришли поздравить одного человека. Это, во-первых, очень приятно. Важно чувствовать, что ветеранов чтят и помнят о том, что они делали во имя Родины. Мне рассказали, что это новая всероссийская акция – поздравлять ветеранов с юбилеями. Я поддерживаю эту идею, потому что каждому, кто защищал интересы Родины, важно знать, что он не забыт.
Когда-то я таким же мальчишкой слушал ветеранов Великой Отечественной войны, учился у них. А сегодня слова благодарности от ребят звучат уже для меня. Это очень трогательно. Важно видеть, что история не забывается, что у подрастающего поколения есть правильные ориентиры. Пусть такой парад придет к каждому защитнику Отечества в его праздник, а ребята узнают нашу историю из первых уст", – сказал Андрей Попков.
38 лет назад около 40 тысяч жителей афганского округ Хоста оказались фактически отрезаны от нормального снабжения. Округ находился в многомесячной блокаде, продовольствия не хватало, а доставлять его по воздуху становилось всё опаснее. Чтобы открыть путь к округу, 23 ноября 1987 года началась одна из крупнейших операций афганской войны – «Магистраль».
Советским и афганским военнослужащим предстояло пробить дорогу Гардез – Хост через горы и провести по ней колонны с продовольствием, медикаментами и горючим. После открытия дороги в Хост было доставлено более 24 тысяч тонн грузов, главным образом продовольствия и топлива.
Одним из самых известных эпизодов этой операции стал бой реальной 9-й роты за высоту 3234 – история, которая спустя годы легла в основу фильма «9 рота». Но пока десантники удерживали высоты на земле, свою работу выполняли военные лётчики.
Андрей Попков летал на транспортно-боевом вертолете Ми-8, выполняя задачи в высокогорных районах, в том числе в ходе операции «Магистраль».
По воспоминаниям самого летчика, экипажам приходилось доставлять боеприпасы подразделениям, действовавшим в горах, в условиях, когда полноценной площадки для посадки практически не было. На высоте около 3 200 метров вертолет нужно было посадить на небольшой горный участок
и удерживать машину во время разгрузки. Иногда всего в нескольких километрах находились позиции противника. Экипажи Ми-8 доставляли на высоты боеприпасы и необходимые грузы, поддерживали подразделения с воздуха, совершали вылеты в том числе ночью, в условиях практически полной темноты и постоянного риска попасть под огонь.
Персональный парад проводился в рамках новой всероссийской акции «Парад в честь юбилея Защитника Отечества», организованной АНО «Мини-парады» при поддержке Фонда президентских грантов.
Так, в России формируется новая традиция – находить таких людей по всей стране, возвращать обществу их истории и персонально чествовать Защитников Отечества в дни их юбилеев, пока они рядом с нами.
В рамках акции на платформе «Конкурсы.РФ» проводится Всероссийский конкурс.
Присоединиться к нему могут муниципальные образования, военные комиссариаты, ветеранские и общественные объединения, образовательные организации, инициативные группы и граждане.
Для участия достаточно найти в своём городе или районе ветерана, Защитника Отечества, который отмечает юбилей, организовать для него персональный праздник и представить проведённое мероприятие на конкурс.
Таким образом, один юбилей может стать не просто семейной датой, а событием для целого города или района и настоящим уроком мужества
для молодёжи.
А в мае 2027 года к победителям конкурса из Москвы планируется направить специальную делегацию, в которую войдут Герои России и другие почётные гости. Они лично вручат победителям подарки и призы, поздравят организаторов и проведут для детей и молодёжи уроки мужества.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...