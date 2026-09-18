Более 1 миллиона жителей Самарской области приняли участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности

На Координационном совете по вопросам повышения финансовой грамотности и формированию финансовой культуры Самарской области подвели итоги работы за первое полугодие. За это время в регионе провели более 16,8 тыс. мероприятий по финансовой грамотности. За весь прошлый год их состоялось 18,5 тысяч. Лучшие практики этой работы и подходы к их масштабированию обсудили на заседании.

По словам заместителя председателя правительства Самарской области — министра финансов Самарской области, сопредседателя Координационного совета Ольги Собещанской, за первое полугодие мероприятиями по финансовой грамотности в регионе было охвачено более 1 млн человек. В фокусе внимания — школьники, студенты колледжей и вузов, дети-сироты, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, экономически активные граждане предприниматели и самозанятые, волонтеры. "Мы системно подходим к организации просветительской деятельности в Самарской области. Наша стратегическая цель остается неизменной: превратить финансовую культуру в базовый стандарт качества жизни для каждого жителя региона", — подчеркнула Ольга Собещанская.

С приветственным словом обратился к участникам сопредседатель Координационного совета, управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков. Он отметил, что финансовая грамотность — это не набор абстрактных знаний о банковских продуктах и услугах, а умение планировать бюджет, принимать осознанные решения о сбережениях, распознавать финансовые риски и защищать свои права. Сегодня запрос общества на финансовые знания растет. Благодаря Правительству Самарской области в программы крупных региональных мероприятий все чаще включают активности по финансовой грамотности.

Руководитель регионального центра финансовой грамотности населения Самарской области Елена Шурунова рассказала, что Самарская область регулярно принимает участие во всероссийских мероприятиях по финансовой грамотности. Например, регион показал высокие результаты участия в VII и VIII этапах Всероссийской эстафеты "Мои финансы" (3-е и 2-е места соответственно). Большая работа проводится в муниципалитетах. Особенно активно по повышению финансовой грамотности работают городские округа Самара, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Отрадный, а также муниципальные районы Ставропольский, Нефтегорский, Исаклинский, Пестравский, Безенчукский. Эти мероприятия дают результат. "Мы видим, что осознанность наших граждан в вопросах планирования своих бюджетов растет. Так, например, участниками Программы долгосрочных сбережений, которая позволяет накопить финансовую подушку на будущее, уже стали 10,6% жителей региона", — отметила Елена Шурунова.

Также на координационном совете обсудили интересную практику УФНС России по Самарской области — проекты "Налоговые классы" и марафон налоговой грамотности "Налоговигация". Проекты в игровой форме знакомят детей и молодежь с азами налоговой грамотности.

Заместитель управляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев рассказал об опыте привлечения работодателей региона к финансовому просвещению. Выезды на предприятия позволяют предметно говорить с людьми о тех финансовых вопросах, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Работа велась по двум направлениям: подготовка сотрудников предприятий, которые готовы стать волонтерами финансовой грамотности по программе "Тьюторы на предприятиях 3.0" и прохождение бесплатного обучающего курса для взрослых "Практичные финансы: от знаний к действиям". На курсах участникам рассказывали о защите прав потребителей финансовых услуг, об инвестициях, о страховании, о современных платежных технологиях, а также о том, как планировать личный и семейный бюджеты и обезопасить себя от финансового мошенничества.

"Мы видим заинтересованность предприятий в том, чтобы вопросы финансовой грамотности становились частью корпоративной культуры и системы заботы о сотрудниках. Рассчитываем, что список таких предприятий будет расширяться. Это важно для улучшения качества жизни граждан за счет грамотного подхода к своим финансам", — подчеркнул Василий Гордеев.

Заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер в своем выступлении отметила, что практику привлечения предприятий к повышению финансовой грамотности сотрудников планируется масштабировать с помощью регионального конкурса "Лучший работодатель Самарской области". В 2026 г. в конкурс включена номинация "Повышение финансовой культуры работников". Заявки на конкурс принимаются с 21 сентября по 21 октября 2026 г., итоги подведут в ноябре текущего года.

В завершение заседания Алексей Колосков призвал принять активное участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, который Банк России ежегодно проводит осенью.