Телебашня в Самаре включит подсветку в единый день голосования

18-20 сентября филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит тематическую подсветку на главной телебашне региона.

В честь единого дня голосования Самарский ОРТПЦ с 18 по 20 сентября запустит специальную подсветку. В программе — флаг Российской Федерации (триколор), логотип единого дня голосования, с надписями "Единый день голосования" и "Выборы в Государственную и губернскую думу".

Подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 00:00.

Также световые представления пройдут на высотных объектах РТРС в Брянске, Грозном, Казани, Омске, Оренбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Саратове, Твери, Челябинске и других городах.