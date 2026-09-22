Тольяттиазот выпустил новую серию проекта Вкус земли Самарской

"Тольяттиазот" представил новый выпуск флагманского тревел-проекта "Вкус земли Самарской". Пятая серия цикла видеозарисовок посвящена реке Сок — крупному притоку Волги и одной из самых живописных и значимых водных артерий региона.

В рамках пятиминутного ролика ведущие — сотрудники пресс-службы ТОАЗа — отправляются в путешествие на яхте и знакомят зрителей с интересными историческими фактами и местными легендами. Видеоряд, снятый с высоты птичьего полета, демонстрирует живописные окрестности, включая Сокольи горы и их знаменитую вершину — Тип-Тяв. Особое внимание в проекте уделено экологической составляющей: целебным серным источникам и богатой фауне водоема, насчитывающей более 20 видов рыб.

Исторический блок серии затрагивает стратегическое значение реки для Российского государства. Зрители узнают, что в 1703 году по указу Петра I на берегах Сока началась добыча серы для производства пороха. Далее аудитория погружается в народные поверья: от тюркской легенды о духе Сока, который не любит громких людей, до поэтичного мифа о "замужестве" разливающейся реки.

Важной смысловой точкой выпуска стала примета о том, что долгий весенний туман над Соком предвещает урожайный год. Эта линия напрямую перекликается с миссией Компании — обеспечением глобальной продовольственной безопасности и ключевой роли минеральных удобрений для плодородия почв.

Эпизод о реке Сок пополнил цикл краеведческих очерков ТОАЗа, в который входят выпуски о селах Ягодное и Винновка, Хлебной площади в Самаре и Яблоневом овраге в Жигулевске.

Ранее медиапроект "Вкус земли Самарской", направленный на популяризацию внутреннего туризма, раскрытие природного богатства, самобытной культуры и истории региона, получил признание на федеральном уровне, завоевав главную награду на III Всероссийском фестивале геобрендов "Земля открытий".

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

Самарская область обладает колоссальными природными богатствами, и река Сок — яркое тому подтверждение. Для "Тольяттиазота" как экологически ответственного предприятия важно не просто показать красоту этой водной артерии, но и напомнить о необходимости бережного отношения к уникальным системам региона. С помощью проекта "Вкус земли Самарской" мы занимаемся и экологическим воспитанием подрастающего поколения, и развитием туристического потенциала родного края, а главное — напоминаем о неразрывной связи плодородия земли и труда химиков, благодаря которому мир без голода становится не просто мечтой, а нашей миссией.