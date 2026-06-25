"Земля открытий" — впервые в Самаре

В Самаре впервые проходит финал Всероссийского фестиваля геобрендов "Земля открытий". 25 и 26 июня региональная столица встречает авторов видеоработ из 58 субъектов страны. Церемония награждения победителей состоялась на площадке Самарской губернской думы.

Фестиваль задуман как творческая лаборатория по созданию видеопортретов регионов России. Его главная цель — не просто запечатлеть красоту и историю территорий, но и повысить их туристическую и инвестиционную привлекательность. Впервые за три года существования проекта федеральный финал прошёл не в Москве, а в Самаре — и это стало знаком признания растущего туристического потенциала губернии.

Эксперты оценили 342 работы из 58 регионов страны. Среди 29 конкурсных номинаций самыми популярными стали "Историческое наследие, национальные обычаи", "Архитектурное наследие", "Географическая уникальность и природная красота".

Самарские авторы собрали впечатляющую коллекцию наград: 15 первых, 5 вторых и 2 третьих места. Лидерами среди участников стали ГТРК "Самара" и медиаагентство "Самара 450". Для них рассказ о регионе, поиск интересных тем и неординарных героев — привычная профессиональная задача. Помимо личных наград, были отмечены и целые регионы: топ-10 территорий, приславших наибольшее число ярких работ, получили командные призы.

Обращаясь к участникам, председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников подчеркнул, что фестиваль "Земля открытий" начался три года назад как спецпроект Национальной премии "Серебряный Лучник". Он напомнил, что в прошлом году проект Самарской губернской думы "Отец Героя. Самарская область" стал победителем регионального этапа этой премии.

Фестиваль геобрендов ставит другие цели: создание видеолетописи регионов, учебный материал для школ и инструмент повышения туристической привлекательности. Особое внимание спикер уделил туристическому потенциалу Самарской области.

"В 2025 году регион посетили 3,2 миллиона туристов — вдвое больше, чем несколько лет назад. В Самаре, на мой взгляд, самая красивая набережная Волги. Есть у нас и особый повод для гордости: президент Владимир Владимирович Путин подписал указ о праздновании 450-летия Самары в 2036 году. Это событие всероссийского значения, мы ждём гостей со всей страны. Уверен, фестиваль "Земля открытий" сделает наш регион ещё более привлекательным и узнаваемым", — сказал Геннадий Котельников.

Победители и призёры фестиваля получили дипломы и памятные призы, а гости — возможность увидеть лучшие видео о разных уголках России, от Калининграда до Камчатки. "Земля открытий" завершилась, но её идея — показывать страну во всём её многообразии — останется.