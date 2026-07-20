16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ретрофестиваль "Жигули" в Тольятти посетило более 15 тысяч человек В Сызрани планируют установить дебаркадер для приема круизных теплоходов Технологии комфортного туризма: у сервиса Круиз.онлайн вышло крупное обновление Туристический потенциал Самарской области представят жителям Чувашии В Самарской крепости установят интерактивный комплекс с VR-очками

Туризм Общество

Ретрофестиваль "Жигули" в Тольятти посетило более 15 тысяч человек

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 262
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На родине автомобильной марки "Жигули", в Тольятти, состоялся VI одноименный ретрофестиваль, приуроченный к 60-летию АвтоВАЗа. Фестиваль традиционно прошел на площадке Паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова.

Фото: Министерство туризма СО

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" при поддержке министерства туризма Самарской области и администрации городского округа Тольятти. В этом году мероприятие посетило более 15 тысяч человек.

Важным событием фестиваля стало шестое в истории города ретроралли "Жигули". Его участниками стали автомобили старше 30 лет (до 1995 года выпуска) из 28 городов страны. Ретроавтомобилистам предстояло пройти квест-программу по главным улицам Тольятти и финишировать на фестивальной площадке, став частью выставочного пространства.

На центральной аллее парка работал ретропикник, где тольяттинские рестораторы угощали посетителей блюдами 70-80-х годов, а также многообразием многонациональных кухонь России. Для самых маленьких гостей фестиваля работала площадка с играми. А для гостей постарше — ретро-караоке.

В зоне "Сделано в Самарской области", каждый гость мог приобрести сувенир сделанный с любовью и заботой. Легендарная команда каскадеров автородео "Тольятти-трюк" на автомобилях "Лада" поражали гостей своим трюками.

На главной сцене гостей фестиваля ждал ряд мероприятий: модный показ ретро нарядов, прямое включение с трассы ралли, представление ретро автомобилей, а также музыкальные выступления, конкурсы и розыгрыши.

"Ретрофестиваль "Жигули" уже стал доброй традицией и является ярким подтверждением того, что индустриальное наследие нашего региона служит мощным драйвером для развития туризма и укрепления регионального бренда. Министерство туризма Самарской области и в дальнейшем будет выступать надежным партнером для организаторов подобных масштабных событий", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2