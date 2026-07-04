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Туризм Общество

Туристический потенциал Самарской области представят жителям Чувашии

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильный туристский информационный центр Самарской области продолжает путешествие по регионам России, знакомя жителей разных городов с возможностями отдыха и путешествий по Самарскому краю.

Третьим городом в маршруте презентационной экспедиции стали Чебоксары. 4 и 5 июля на Красной площади столицы Чувашской Республики будет работать мобильный ТИЦ. Все желающие смогут получить информацию о популярных туристических направлениях региона, маршрутах, достопримечательностях и вариантах путешествий.

Посетителя площадки предложат по-новому взглянуть на Самарскую область и узнать, как за одно путешествие совместить сразу несколько ярких впечатлений. Национальный туристический маршрут "Жигулёвские выходные" включает посещение секретного сталинского бункера, прогулку по Жигулёвским горам, отдых на Волге, экскурсию на один из крупнейших автомобильных заводов страны и знакомство с гастрономическими традициями региона, в том числе с блюдами из свежей волжской рыбы.

В течение двух дней мобильный туристский информационный центр станет местом встречи всех, кто интересуется путешествиями по России. Посетители смогут получить консультации, познакомиться с туристическими предложениями Самарской области и выбрать маршрут для своей следующей поездки.

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